UNIVERSITÀ, FORZA ITALIA GIOVANI ROMA: «AL RUMORE DELLA VIOLENZA RISPONDIAMO CON IL CONFRONTO E I RISULTATI»

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Roma, 24 ottobre 2026 – "Noi scegliamo la strada del dialogo, del confronto e della responsabilità, mentre c'è chi pretende di imporre le proprie idee attraverso la violenza e la devastazione". È questo il messaggio emerso dalla conferenza stampa "Università dei Valori – Giovani, merito e futuro", promossa dai giovani romani di Forza Italia nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama.
All'incontro erano presenti rappresentanti delle istituzioni regionali, il presidente di DiSCo Lazio Simone Foglio neo eletto Presidente ANDISU, il consigliere regionale Angelo Tripodi, e il Senatore Maurizio Gasparri con un videomessaggio per i numerosi giovani presenti ed eletti negli organi di rappresentanza universitaria di Roma e del Lazio, che ogni giorno si impegnano concretamente per dare voce alle esigenze degli studenti.
«Crediamo in un modo diverso di fare politica, crediamo nella capacità di ascoltare, sedersi intorno a un tavolo e lavorare insieme per trovare soluzioni concrete. I problemi delle università non si risolvono con la devastazione e le contrapposizioni ideologiche ma affrontandoli nel merito, insieme a chi ha responsabilità istituzionali e a chi vive quotidianamente gli atenei».
Dal diritto allo studio ai servizi universitari, dalle borse di studio alle opportunità per le nuove generazioni, l'iniziativa ha rappresentato un'occasione di confronto sulle questioni che riguardano concretamente la vita degli studenti e sul contributo che i giovani possono offrire alle istituzioni.
«Come dice sempre il Ministro Anna Maria Bernini, i ragazzi non devono essere spettatori, ma protagonisti delle scelte che riguardano il loro futuro. Per questo vogliamo, con occasioni come queste, valorizzare il merito, promuovere la partecipazione e costruire un rapporto diretto tra rappresentanti degli studenti e istituzioni", hanno dichiarato Francesco Innocenzi, Segretario di Forza Italia Giovani Roma e Matilde Greco, Coordinatrice di Studenti per le Libertà del Lazio.