mercoledì 13 Agosto 2025
CS | Rete del gas, dall'autunno un unico gestore per tutto il Biellese

Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Ufficio Comunicazione
Comunicato stampa del 13 agosto 2025
Rete del gas, dall’autunno un unico gestore per tutto il Biellese
Inoltre la rete verrà estesa a zone non ancora metanizzate. Il Presidente Ramella Pralungo: «E’ un
ottimo risultato per il territorio Biellese».
E’ stata raggiunta un’importante tappa per l’aggiudicazione della gestione complessiva del
servizio di distribuzione del gas naturale (metano) nell’ambito territoriale del Biellese, città di
Biella inclusa. Pochi giorni fa è stata costituita la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte
e si prevede che in autunno si potrà conoscere la società che gestirà la rete del gas in tutto
l’ambito della Provincia di Biella e non solo, poiché alla stessa rete sono interessati anche alcuni
Comuni appartenenti ad altra Provincia.
L’operatore economico che si aggiudicherà la gara nella nostra provincia gestirà in modo
omogeneo tutto l’ambito territoriale del Biellese, un fatto che non era mai avvenuto prima, nella
storia delle “concessioni del gas”.
Da segnalare inoltre che la Città di Ivrea, in provincia di Torino, ha scelto la nostra centrale per
condurre la propria gara per la gestione del gas naturale, per la serietà e l’accuratezza del lavoro
svolto dagli uffici competenti di Provincia di Biella.
La gara ATEM (Ambiti Territoriali Ottimali per distribuzione gas naturale) è una procedura molto
complessa, che ha richiesto anni per essere portata a termine con efficacia ed è un notevole
risultato per il territorio, in particolare per le zone che non sono ancora metanizzate (ad esempio
l’Alta Valle Cervo). Tra le migliorie apportate, c’è infatti la richiesta di ricomprendere queste zone
nel bando attuale, ed estendere finalmente la rete del gas anche a centri abitati che finora non ne
hanno mai beneficiato. Un’altra miglioria richiesta dalla gara è la richiesta di adeguamento al 2025
degli incassi che spettano ai Comuni per l’uso del sottosuolo stradale.
«La procedura di gara è veramente molto importante anche per il valore economico intrinseco
della gestione del gas (oltre 135 milioni di euro), ed è stata interamente gestita dalla Centrale di
Committenza della Provincia di Biella – è il commento del Presidente Emanuele Ramella Pralungo
– della quale non posso fare altro che sottolineare il grande lavoro svolto con bravura e
professionalità. Un ottimo lavoro di squadra al servizio del territorio».
Provincia di Biella – Via Quintino Sella,12 – 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia)

