Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

#CONTIENE FOTO# ROMA – IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA SALUTA E RINGRAZIA I CARABINIERI DEL RADIOMOBILE E DELLA COMPAGNIA CASILINA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – IL COMANDANTE GENERALE DELLARMA SALUTA E RINGRAZIA I CARABINIERI DEL
RADIOMOBILE E DELLA COMPAGNIA CASILINA
Al termine di unintensa giornata istituzionale trascorsa in Piemonte, il
Comandante Generale dellArma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo,
ha voluto compiere unulteriore tappa speciale prima di rientrare al
Comando: salutare la squadra del Nucleo Radiomobile di Roma, presso la
caserma di Tor Tre Teste, in procinto di affrontare il turno di pronto
intervento nella Capitale.
«Non è un atto formale  ha dichiarato il Generale Luongo  ma un gesto di
profonda e convinta riconoscenza per tutto ciò che fate per la sicurezza del
nostro Paese e per la salvaguardia dellincolumità dei cittadini. Entrare in
questa caserma riporta alla mente ricordi che custodisco nel cuore, e
vedervi allopera, pronti a rispondere a ogni emergenza, significa
riconoscere il vero volto dei Carabinieri: coraggio, disciplina, onore e
vicinanza alla gente».
Il recente salvataggio di un giovane straniero nelle acque del Tevere,
compiuto da due Carabinieri del Radiomobile, incarna alla perfezione questo
spirito: un atto di straordinaria generosità, altruismo e coraggio, compiuto
anche a rischio del massimo sacrificio e capace di superare qualsiasi
ostacolo, trasformando leroismo dei Carabinieri da semplice racconto a
realtà quotidiana, concreta e tangibile.
Con questo segno di vicinanza, il Generale Luongo ha voluto rendere omaggio
a tutti i militari, di ogni ordine e grado, che giorno dopo giorno incarnano
i valori istituzionali più nobili, mettendoli al servizio della
collettività, ricordando che ogni azione di protezione e soccorso
contribuisce a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.
«Io sono un Carabiniere tra i Carabinieri  ha concluso Luongo  e il grado
cucito sulla nostra spallina ci differenzia solo per ruolo e responsabilità:

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl