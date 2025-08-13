CONTIENE FOTO# ROMA – IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA SALUTA E RINGRAZIA I CARABINIERI DEL RADIOMOBILE E DELLA COMPAGNIA CASILINA

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – IL COMANDANTE GENERALE DELLARMA SALUTA E RINGRAZIA I CARABINIERI DEL
RADIOMOBILE E DELLA COMPAGNIA CASILINA
Al termine di unintensa giornata istituzionale trascorsa in Piemonte, il
Comandante Generale dellArma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo,
ha voluto compiere unulteriore tappa speciale prima di rientrare al
Comando: salutare la squadra del Nucleo Radiomobile di Roma, presso la
caserma di Tor Tre Teste, in procinto di affrontare il turno di pronto
intervento nella Capitale.
«Non è un atto formale ha dichiarato il Generale Luongo ma un gesto di
profonda e convinta riconoscenza per tutto ciò che fate per la sicurezza del
nostro Paese e per la salvaguardia dellincolumità dei cittadini. Entrare in
questa caserma riporta alla mente ricordi che custodisco nel cuore, e
vedervi allopera, pronti a rispondere a ogni emergenza, significa
riconoscere il vero volto dei Carabinieri: coraggio, disciplina, onore e
vicinanza alla gente».
Il recente salvataggio di un giovane straniero nelle acque del Tevere,
compiuto da due Carabinieri del Radiomobile, incarna alla perfezione questo
spirito: un atto di straordinaria generosità, altruismo e coraggio, compiuto
anche a rischio del massimo sacrificio e capace di superare qualsiasi
ostacolo, trasformando leroismo dei Carabinieri da semplice racconto a
realtà quotidiana, concreta e tangibile.
Con questo segno di vicinanza, il Generale Luongo ha voluto rendere omaggio
a tutti i militari, di ogni ordine e grado, che giorno dopo giorno incarnano
i valori istituzionali più nobili, mettendoli al servizio della
collettività, ricordando che ogni azione di protezione e soccorso
contribuisce a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.
«Io sono un Carabiniere tra i Carabinieri ha concluso Luongo e il grado
cucito sulla nostra spallina ci differenzia solo per ruolo e responsabilità:
