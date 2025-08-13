COMUNICATO STAMPA: Dal 17 al 19 agosto tornano Le Carriere del 19 (+FOTO)

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Le Carriere del 19, tre giorni di storia, giochi e spettacolo a Scarlino
Dal 17 al 19 agosto 2025 torna la storica rievocazione con cortei, sfide tra
contrade e spettacoli nel borgo medievale
Torna a Scarlino la tradizionale rievocazione storica Le Carriere del 19,
organizzata dall’associazione ProScarlino in collaborazione con il Comune
di Scarlino. Tre giornate, da domenica 17 a martedì 19 agosto 2025, in cui
le contrade di Centro, Rocca e San Donato si sfidano tra cortei, spettacoli
e competizioni nel suggestivo borgo medievale. Una festa che ogni anno
richiama residenti e turisti con il suo mix di folklore, storia e
intrattenimento per tutte le età. «Le Carriere del 19 sono uno degli
appuntamenti più sentiti dalla nostra comunità – dichiarano il sindaco
Francesca Travison e l’assessore con delega al Diciannove, Giorgio
Maestrini – una manifestazione che unisce tradizione e partecipazione,
capace di coinvolgere tutto il paese in un clima di festa e di memoria
collettiva. Il nostro ringraziamento va all’associazione ProScarlino, ai
volontari, alle contrade e a tutti coloro che ogni anno rendono possibile
questo evento così radicato nel cuore degli scarlinesi». Il programma
prende il via domenica 17 agosto con i mercatini itineranti a partire dalle
18.00 e, dalle 20.00, la musica dell’Opus Band per le vie del borgo.
Durante la serata sarà visitabile anche una mostra fotografica dedicata
alle edizioni passate della Festa del 19, con esposizione di costumi,
trofei, merletti e altri cimeli legati alla storia della manifestazione.La
mostra rresterà aperta durante tutta la rassegna. Lunedì 18 agosto è la
volta del Prologo 19: alle 18.30 in piazza Garibaldi musica con Giordano
Cumoli, a cui seguiranno l’estrazione dei corridori per la staffetta e la
partenza del corteo degli arcieri. Alle 21.30, nel piazzale della Rocca
Pisana, si terrà la gara di tiro tra le tre contrade. Martedì 19 agosto è
il giorno della Festa delle Carriere. Alle 10.30 parte dalla chiesa di san
Martino la tradizionale processione del Cristo morto, con arrivo alla chiesa
di san Donato dove sarà celebrata la messa con la benedizione dei
gonfaloni. Il pomeriggio si apre alle 17.00 in piazza Garibaldi con
l’apertura ufficiale delle Carriere: il corteo storico sarà accompagnato
dagli sbandieratori di Arezzo, che si esibiranno nel piazzale della Rocca
Pisana. Presenti alla sfilata anche i figuranti di Gavorrano. Alle 19.30 si
terrà la staffetta storica per le vie del borgo, con la premiazione finale
della corsa e della gara di tiro con l’arco. La serata si chiude con lo
spettacolo della compagnia Mantica, tra giocolieri e artisti di strada, e
con una rappresentazione scenica alle 21.30 nel piazzale della Stella. In
questa giornata è previsto un servizio navetta gratuito che dalle 16.30
alle 24.00 accompagnerà le persone in centro dai parcheggi fuori dal borgo
(capolinea ex ristorante Da Balbo, La Valle, 167, Oasi Maremma, Il Fontino,
Mattatoio, Vallicella e Crocina.
Durante tutta la manifestazione, dal 15 al 19 agosto, saranno aperti gli
stand gastronomici al Circolo Arci, gestiti in collaborazione con la squadra
cacciatori Monte d’Alma 86.
Le Carriere del 19 sono molto più di una semplice festa: sono un momento di
identità e comunità per tutto il paese, un’occasione per riscoprire le
proprie radici e vivere insieme la storia, la cultura e il divertimento del
borgo di Scarlino.
Comune di Scarlino
COMUNE DI SCARLINO
Via Martiri d’Istia, 1
58020 – Scarlino (GR)
“Rispetta l’ambiente: non stampare questa e-mail se non ti è veramente necessario”.
AVVISO DI RISERVATEZZA
(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Le Carriere del 19, tre giorni di storia, giochi e spettacolo a Scarlino