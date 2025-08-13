COMUNICATO STAMPA 13 AGOSTO – ABBANDONA RIFIUTI IN VIA CAMPANIA: 33ENNE INDIVIDUATO E MULTATO

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 COMUNICATO STAMPA
ABBANDONA RIFIUTI IN VIA CAMPANIA: 33ENNE INDIVIDUATO E MULTATO
Per l’uomo è scattata la sanzione di 400 euro. Il sindaco Conte: «Grazie alle fototrappole e alla collaborazione fra Polizia Locale e Priula stiamo individuando gran parte dei trasgressori. Avanti su questa linea»
Treviso, 13 agosto
Un ecovandalo è stato individuato e sanzionato con un verbale da 400 euro dalla Polizia Locale di Treviso per abbandono di rifiuti in via Campania, nel quartiere di San Liberale.
