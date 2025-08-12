Close Menu
COMUNICATO STAMPA 12 AGOSTO – AL VIA DAL 25 AGOSTO I LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA SANTA BONA NUOVA E VIA MONTELLO

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 COMUNICATO STAMPA
AL VIA DAL 25 AGOSTO I LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA SANTA BONA NUOVA E VIA MONTELLO
Treviso, 12 agosto 2025
Si comunica che a partire da lunedì 25 agosto inizieranno due importanti interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Il primo intervento riguarderà via Santa Bona Nuova. In una prima fase si opererà nel tratto compreso tra via Ronchese e via Norma Cossetto, con una durata stimata di quattro o cinque giorni, e successivamente nel tratto tra strada di Ca’ Zenobio e via dei Comin, con una durata prevista di cinque o sei giorni. Le lavorazioni comprenderanno la fresatura del manto esistente, il ripristino delle parti deteriorate e la posa della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso, con successiva realizzazione della segnaletica orizzontale. Durante l’orario di cantiere il traffico sarà regolato a senso unico alternato con movieri e sarà sempre garantito il transito a veicoli e pedoni. Anche in questo caso sarà istituito il divieto di sosta su tutti gli stalli pubblici nei tratti interessati. La conclusione dei lavori è prevista entro il 5 settembre.
Il secondo cantiere interesserà via Montello, interesserà il tratto compreso tra via Tofane e vicolo Montello B. I lavori consisteranno nella fresatura del manto di usura esistente, nel ripristino delle parti ammalorate e nella posa della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. La durata prevista è di cinque giorni lavorativi, con conclusione stimata entro il 29 agosto, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse. Durante l’orario di cantiere, dalle ore 7.30 alle 19, il traffico sarà regolato a senso unico alternato con la presenza di movieri. Sarà sempre garantito il transito ai veicoli provenienti da viale Fratelli Cairoli verso via S. Pelaio, mentre quelli provenienti da via S. Pelaio in direzione centro saranno deviati su via S. Bartolomeo, ad eccezione di residenti, frontisti, mezzi di soccorso, trasporto pubblico e attività commerciali per le operazioni di carico e scarico. Su tutto il tratto interessato vigerà il divieto di sosta per l’intero periodo dei lavori.

