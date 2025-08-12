C.S. La Vuelta a España passerà dalla Valle di Susa

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco,
COMUNICATO STAMPA
Bussoleno, 12 agosto 2025
LA VUELTA A ESPAÑA PASSERÀ DALLA VALLE DI SUSA
La Vuelta a España, una tra le corse ciclistiche a tappe più impegnative, partirà per la prima
volta dall’Italia e dal Piemonte, passando per la Valle di Susa.
Il km0 de la “Salida Oficial” è fissato a Torino, di fronte al monumento dedicato a Fausto
Coppi, mentre quella valsusina sarà la quarta e ultima tappa italiana. Un percorso di 192km
che partirà dal centro storico di Susa e, attraversando Exilles, Cesana e Claviere, porterà i
ciclisti oltre confine, al di là delle Alpi, il prossimo 26 agosto.
«Si tratta di un’occasione unica per far brillare la nostra Valle in tutto il mondo, per
mostrarne le bellezze naturali, culturali e storiche, e dunque stimolare un turismo lento e
sostenibile», ha dichiarato Giorgio Montabone, assessore al Turismo e allo Sport per
l’Unione Montana Valle Susa.
Per l’occasione, la città di Susa ospiterà le “Notti in rosso”, tre giornate di musica,
intrattenimento e divertimento che inaugureranno l’evento, mentre il 26 agosto si potrà
attendere la partenza dei ciclisti nel villaggio Vuelta, dove sarà anche presente uno stand
dell’Unione Montana Valle Susa.
In previsione di questo evento di sport eccezionale, venerdì 22 agosto dalle ore 18 l’assessore
Giorgio Montabone dialogherà con Filippo Manfredi, autore del libro “Alla conquista
della Vuelta”, nella biblioteca di Susa. L’iniziativa, promossa dalla città di Susa in
collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valsusa, intende dare ancor più valore al
passaggio della Vuelta, evento che darà ancor più prestigio alla narrazione del nostro
territorio.
Unione Montana Valle Susa – Via Carlo Trattenero 15 – 10053 – Bussoleno
Sito internet: http://www.unionemontanavallesusa.it
