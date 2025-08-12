Close Menu
Trending
martedì 12 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sardegna

ASSESTAMENTO DI BILANCIO, SPANEDDA: LA REGIONE INVESTE NEGLI ENTI LOCALI E NELLA RIGENERAZIONE URBANA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Cagliari, 12 agosto 2025
Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio di circa 800 milioni di euro, di cui 300 milioni immediatamente spendibili per i vari settori, la Regione Sardegna conferma il proprio impegno concreto a favore degli enti locali, rafforzando strumenti e risorse per sostenere la programmazione e gli investimenti nei territori.
«Abbiamo messo in campo interventi mirati per dare ossigeno ai comuni, accelerare i progetti già avviati e sbloccare iniziative ferme da troppo tempo», dichiara l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda.
«Con questo assestamento di bilancio mettiamo a disposizione nuove risorse e semplifichiamo le procedure, con un’attenzione particolare alla rigenerazione urbana, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio e al sostegno delle amministrazioni in difficoltà».
Tra le principali misure approvate:
Oltre 19 milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie di rigenerazione urbana e per i Programmi integrati per il riordino urbano, così da finanziare progetti di qualità in precedenza esclusi per mancanza di risorse.
Oltre 6 milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie dei PUC.
1,5 milioni di euro per le operazioni di trasferimento dei beni alla Regione ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, con particolare attenzione al recupero del Colle di Sant’Elia.
Ulteriori 25 milioni di euro per aiutare i Comuni in difficoltà finanziarie.
Inoltre, sono previste ulteriori somme per l’operatività delle compagnie barracellari, per l’acquisizione di patrimonio e la sua valorizzazione, semplificazioni nella gestione dei fondi assegnati e risorse per risolvere problemi causati dalla perenzione dei finanziamenti precedenti.
«Questi interventi – conclude l’assessore Spanedda – rappresentano una scelta politica chiara: sostenere i territori, dare strumenti agli enti locali e garantire che le risorse regionali si traducano in un miglioramento della qualità dei nostri centri, servizi e opportunità concrete per i cittadini».

Ufficio Stampa Regione Sardegna

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl