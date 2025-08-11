(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 [Regione Lazio]
UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
COMUNICATO STAMPA
SANITÀ, ROCCA: «OGGI ABBIAMO VISTO UNA NUOVA TOR VERGATA»
Roma, 11 agosto 2025 – «Questa mattina ho effettuato una visita a sorpresa al pronto soccorso e al reparto di cardiologia del Policlinico Universitario Tor Vergata. Con me c’erano il Commissario straordinario professor Ferdinando Romano, il Direttore sanitario aziendale professor Magrini e i direttori delle unità operative.
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 [Regione Lazio]