(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Nota Farnesina – Nuovi aiuti di “Food for Gaza”: con il PAM 20 camion con 350 tonnellate di farina. Continuano aviolanci della Difesa
È entrato oggi a Gaza un nuovo carico di aiuti alimentari donati dall’Italia attraverso il Programma Alimentare Mondiale, nell’ambito dell’iniziativa “Food for Gaza”. I 20 camion, con a bordo oltre 350 tonnellate di farina destinate alla popolazione civile nella Striscia, erano partiti la settimana scorsa dalla Giordania, parte di un’operazione umanitaria che punta a raggiungere oltre un milione di civili palestinesi. L’iniziativa sarà completata nei prossimi giorni da un convoglio con ulteriori 100 tonnellate, che ha già lasciato la Giordania alla volta della frontiera fra Israele e Gaza, al nord della Striscia.
