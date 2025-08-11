Dilettando a Castel del Piano martedì 12 agosto alle 21

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 *DILETTANDO ARRIVA IN AMIATA. A CASTEL DEL PIANO LA SESTA PUNTATA DEI
DILETTANTI DELLO SPETTACOLO *
*Al vincitore sarà assegnato il premio intitolato ad Andrea Savelli, l’ex
presidente della sezione Avis di Castel del Piano*
Ultima puntata della edizione 2025 di Dilettando con Avis in provincia di
Grosseto. Martedì 12 agosto a partire dalle ore 21 la piazza Garibaldi di
Castel del Piano ospiterà per il terzo anno consecutivo il programma
televisivo, condotto da Carlo Sestini, dedicato al dilettantismo artistico.
Al vincitore della puntata sarà consegnato il premio intitolato all’ex
presidente della sezione Avis locale Andrea Savelli, scomparso
improvvisamente e prematuramente nel marzo scorso, un personaggio molto
amato, non solo nel comprensorio amiatino, ma anche tra tutte le persone
che lo hanno conosciuto e apprezzato.
“Dilettando lo abbiamo voluto a Castel del Piano – commenta *Cinzia
Pieraccini*, sindaca di Castel del Piano – perché è un modo originale di
fare insieme spettacolo. Non c’è separazione tra il pubblico e il palco.
Sestini interpreta la serata rendendola sempre unica, unendo gioia e
intrattenimento proprio partendo dalle persone. È in questo rapporto
partecipato la chiave del successo ripetuto negli anni. Non è casuale il
rapporto così profondo con AVIS e il valore sociale della donazione che
viene promosso. Quindi….ci vediamo in piazza, uniti per trascorrere un
bel momento di serenità.”
La puntata promossa dal Comune di Castel del Piano, con la collaborazione
della Nuova Proloco e della sezione Avis, vedrà oltre ai dilettanti
amiatini e non, l’esibizione in qualità di ospite, del creatore delle sigle
dei cartoni animati Mirko Fabbreschi, cuore del gruppo dei Raggi Fotonici.
Insieme a Carlo Sestini si segnala il ritorno di Paco Perillo e della
valletta, Francesca Magdalena Giorgi. “La soddisfazione è grande nel
tornare in questa piazza – commenta Carlo Sestini – sul palco dove lo
scorso anno il presidente Savelli, mi consegnò un presente nel quale Avis,
Dilettando e il paese di Castel del Piano si fondevano insieme. Ringrazio
il Comune, con la sindaca Cinzia Pieraccini e l’assessora Arianna Arezzini,
per aver voluto riportare questa kermesse televisiva in paese e per aver
accettato di intitolare il premio ad Andrea.”
“Come sezione siamo molto soddisfatti che Dilettando sia tornato a Castel
del Piano – commenta il presidente di Avis, Mauro Ravagni -, perché è una
manifestazione che permette di parlare di donazione di sangue e di plasma
in un contesto ludico, leggero e spensierato. Questa edizione sarà per noi
ancora più sentita, perché il premio del vincitore porta il nome del nostro
presidente Andrea Savelli, una perdita incolmabile la sua per tutto il
mondo del volontariato di cui Andrea è sempre stato elemento prezioso e di
valore assoluto.” Ricordiamo che la messa in onda della puntata amiatina è
prevista su Toscana Tv per mercoledì 20 agosto alle 21,30.e giovedì 21 alle
00,30. Su Siena Tv sarà invece trasmessa il 6 settembre alle 21 e il 7
settembre alle 14. Inoltre sarà visibile fuori regione su Teleclub Italia
canale 77, tra le prime 5 tv più viste in Campania e da fine luglio su TVA
Campania Canale 75 e Telemarche e nei palinsesti delle webtv, Teatro TV,
Novawebtv, MetaTV, TrentinoNews e TreNews- Per chi volesse partecipare,
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 *DILETTANDO ARRIVA IN AMIATA. A CASTEL DEL PIANO LA SESTA PUNTATA DEI