(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *REGATA DI PORTOSECCO 2025, A PELLESTRINA LA SFIDA DEI PIÙ GIOVANI*
Si è svolta questo pomeriggio la Regata di Portosecco, nuovo appuntamento
della Stagione Remiera 2025, interamente dedicato alle giovani promesse della
voga alla veneta. Le acque di Portosecco hanno ospitato una competizione
emozionante, con cinque categorie in gara: Schie su mascarete a due remi,
Maciarele Junior su mascarete a due remi, Maciarele Senior su mascarete a due
remi, Giovanissime su mascarete a due remi e Giovanissimi su pupparini a due
remi.
I giovani atleti hanno dimostrato grande determinazione nonostante il grande
caldo, regalando spettacolo e passione. Al termine delle gare, le bandiere
sono state consegnate dal consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni,
Giovanni Giusto, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare lo sport
remiero tra le nuove generazioni.
Nella categoria Schie su mascarete a due remi, il primo posto è stato
conquistato dall’equipaggio formato da Giacomo Boux e Lucio Eugenio Rizzo
del Gruppo Remiero Murano, al secondo posto si sono classificati Gianmaria
Scarpa e Diego Zennaro in forza alla Polisportiva Portosecco, terzi Samuele
D’Este e Alice Costantini della Vogaepara Burano e quarti Mattia Diana e
Karol Ciccarelli della Reale Società Canottieri Querini.
Nella gara delle Maciarele Junior su mascarete a due remi, la vittoria è
andata a Leonardo Capo e Lisa Ballarin della Voga Veneta Lido, mentre il
secondo posto è stato ottenuto dagli atleti della Polisportiva Portosecco
Sharol Calabrò e Viola Ballarin. Terzi si sono piazzati Aurora Valeri e
Giuditta Memo della Vogaepara Burano, seguiti dagli atleti della medesima
società, Giovanni Senigaglia e Nicolò Seno.
Per le Maciarele Senior su mascarete a due remi, l’equipaggio della
Canottieri Querini formato da Mattia Furian e Alvise Favaretto ha conquistato
il primo posto, precedendo Andrea Costantin e Jacopo Pierantozzi della
Canottieri Mestre. Terzi sono risultati gli atleti di casa della Polisportiva
Portosecco, Davide Scarpa e Alessandro Ballarin, quarti Michel Boux e Emanuel
Bonora del Gruppo Remiero Murano.
Nella categoria Giovanissime su mascarete a due remi, il successo è andato a
Alice Sarto-Giulia Spolaor con l’imbarcazione rosa, seguite da Teresa e
Angela Pinzan con la barca arancio. Terzo posto per Gaia Baldin e Rebecca
Ceselin con la mascareta viola, quarte Gaia e Giulia D’Este con
l’imbarcazione celeste.
Infine, tra i Giovanissimi su pupparini a due remi, Samuele Smerghetto e
Alessandro Nardin con il pupparino verde hanno ottenuto la vittoria, davanti
a Nicolò Callegari e Gianluca Rinaldin con la barca viola. Terzi sono giunti
Nicolò Padoan e Andrea Giovanni Rendine a bordo dell’imbarcazione celeste,
quarti Alvise Tezzat Redolfi e Riccardo Vorano con il pupparino bianco.
Le gare si sono protratte fino a sera per alcune interruzioni dovute al
grande caldo. Al termine della cerimonia, il consigliere Giusto ha
manifestato gioia per l’ottima riuscita della manifestazione: “Questa gara
è un passo fondamentale per diffondere la voga tra i ragazzi. L’alta
adesione e il loro entusiasmo dimostrano che la cultura veneziana si tramanda
con forza tra i giovani”.
Venezia, 10 agosto 2025
* Immagine 1
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/101_2.jpg
* Immagine 2
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/102_2.jpg
* Immagine 3
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/103_0.jpg
* Immagine 4
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/104_0.jpg
* Immagine 5
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/105.jpg
* Immagine 6
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/106_0.jpg
* Immagine 7
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/107_0.jpg
* Immagine 8
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/108.jpg
* Immagine 9
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/109.jpg
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale
(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 COMUNICATO STAMPA