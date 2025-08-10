(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *QUALITÀ DELL’ARIA: SABATO 9 AGOSTO SUPERATA LA SOGLIA DI
INFORMAZIONE PER L’OZONO* ——————————————-
Il Servizio Osservatorio Aria dell’Arpav – Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – comunica che sabato 9 agosto
è avvenuto il superamento nella provincia di Venezia della soglia di
informazione di 180 µg/m³ per l’ozono alle ore 16, definita dal D. Lgs.
155/2010 come il “livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute
umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi
particolarmente sensibili della popolazione” (es. anziani, bambini, donne in
gravidanza, persone affette da disturbi respiratori).
Il valore massimo orario registrato alle ore 16 nella stazione VE Parco
Bissuola, da considerare il riferimento per la valutazione dell’ozono per il
territorio comunale, è stato di 192 µg/m³.
Per quanto riguarda l’informazione al pubblico sui livelli di ozono è
disponibile la pagina:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-ozono
Per informazioni dettagliate sui dati validati si invita a consultare la
pagina web:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/dati-storici/aria/qualita-aria-dati-validati
Si segnala inoltre la possibilità di consultare i dati in diretta per
l’ozono al seguente indirizzo:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/dati-in-diretta/aria/qualita-aria-dati-in-diretta
Nel sito sono inoltre disponibili anche informazioni circa i possibili
effetti sulla salute, le precauzioni raccomandate e le azioni preventive da
attuare per la riduzione dell’inquinamento da ozono, reperibili al seguente
indirizzo:
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/a-proposito-di-ozono
Infine sono disponibili le previsioni delle concentrazioni di ozono per le
successive 48 ore al link:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/previsione-ozono
Venezia, 10 agosto 2025
