Caso Almasri: Gli 007 avvertirono il Governo, ma chi ha causato l’errore? E perché non è stato imposto il segreto di Stato?

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2025

La vicenda di Usāma al-Maṣrī Nağīm, noto come Almasri, continua a scuotere la politica italiana. Secondo fonti giornalistiche, l’Aise, l’agenzia di intelligence esterna, avrebbe avvertito il Governo sui rischi connessi all’arresto del miliziano libico, evidenziando la sua collaborazione con le forze italiane nel contrasto all’immigrazione clandestina.

Nonostante questi avvertimenti, il Governo ha comunque deciso di procedere con l’arresto e il successivo rilascio di Almasri, sollevando numerosi dubbi sulle motivazioni politiche e sulle possibili pressioni esterne. Il procuratore Francesco Lo Voi ha sottolineato l’urgenza di chiarire le responsabilità politiche e istituzionali legate a questa vicenda, mentre la Corte Penale Internazionale ha avviato un’indagine formale nei confronti dell’Italia per l’inadempimento nell’arresto e nella consegna di Almasri.

Un editoriale pubblicato ieri da AgenParl ha rilanciato il dibattito, chiedendo l’azzeramento dei vertici dell’Aise e definendo il caso come un campanello d’allarme per il Governo. L’articolo mette in luce come le responsabilità non siano solo politiche, ma anche di natura gestionale e tecnica, suggerendo che un rinnovamento interno nell’intelligence potrebbe essere necessario per evitare ulteriori errori strategici.

Al centro del dibattito c’è la domanda chiave: chi ha indotto il Governo a prendere una decisione sbagliata? Le rivelazioni emerse nei vari articoli pubblicati da autorevoli quotidiani nazionali sottolineano come diversi attori istituzionali, tra cui tecnici e apparati dello Stato, abbiano avuto un ruolo cruciale nel processo decisionale.

Quindi, chi ha indotto il Governo a commettere questo errore? Le cause potrebbero risiedere in una combinazione di fattori, tra cui valutazioni errate da parte dei servizi segreti, pressioni politiche interne ed esterne e una possibile sottovalutazione delle implicazioni internazionali delle decisioni prese. Un punto ancora più controverso riguarda il motivo per cui non sia stato imposto il segreto di Stato sulla vicenda, lasciando aperte molteplici incertezze e dubbi.

Ah a saperlo… Chiedo per un amico…