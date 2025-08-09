Close Menu
Sagra di Portosecco, tra rito religioso e tradizione: oggi la celebrazione del patrono Santo Stefano

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *SAGRA DI PORTOSECCO, TRA RITO RELIGIOSO E TRADIZIONE: OGGI LA
CELEBRAZIONE DEL PATRONO SANTO STEFANO* —————————–
Festoni e bandierine colorate in ogni casa, qualche merlettaia raccolta a far
ciàcole intrecciando i fuselli, davanti l’uscio di casa o seduta in riva
alla laguna. Qui dove tutti si conoscono e l’aria profuma di mare. A
Pellestrina questi sono i giorni nei quali si festeggia la sagra di
Portosecco, tipica festa estiva con musica, balli, chioschi e tradizionali
regate di voga.
Un’atmosfera popolare, una festa tra rito religioso e tradizione. E’ la sagra
detta anche di Santo Stefano, nata proprio per celebrare il Santo Patrono
dell’isola.
Questo pomeriggio si è tenuta la Messa Solenne “Santo Stefano
Protomartire”, accompagnata dal coro dell’unità pastorale di San Pietro
in Volta e Portosecco, cui è seguita la tradizionale processione religiosa,
accompagnata dalla Banda di Pellestrina. Ad officiare la celebrazione don
Renato Feletti.
Per il Comune di Venezia era presente il consigliere delegato ai Rapporti con
le Isole Alessandro Scarpa Marta. Con lui anche gli assessori Michele Zuin,
Francesca Zaccariotto, Paola Mar e Laura Besio; il presidente della
Municipalità di Lido Pellestrina Emilio Guberti e consiglieri di
Municipalità.
Scarpa Marta ha ringraziato i parroci dell’isola, Don Renato e Don Angelo,
per la celebrazione della Santa Messa e della Processione, che sta a cuore a
tutti i cittadini dell’isola e riunisce moltissimi fedeli e famiglie di
Pellestrina, San Pietro in Volta e Portosecco: “Un grazie a chi ha animato
i momenti religiosi, alle famiglie che sono intervenute e hanno preso parte
all’evento: per noi è un grande momento di comunità”.
La festa è arrivata oramai all’edizione numero 56 e andrà avanti fino al 16
agosto, scandita da tanta convivialità, musica, spettacoli, cene sotto le
stelle e gare di pesca, kajak e regate. Un appuntamento storico che
rappresenta, ogni estate, un momento di grande partecipazione e identità per
il territorio, organizzato dall’Associazione Santo Stefano Portosecco, per
rinsaldare il legame tra comunità, cultura e territorio.

