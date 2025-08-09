CS – Nuove analisi dell’Arpac sul mare vietrese: esito ok. Il sindaco Giovanni De Simone revoca il divieto di balneazione

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 *Comunicato Stampa*
*Nuove analisi dell’Arpac sul mare vietrese: esito ok*
*Il sindaco Giovanni De Simone revoca il divieto di balneazione*
L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare guidata dal sindaco Giovanni
De Simone comunica che, a seguito di nuove analisi effettuate dall’Arpac
sulle acque di balneabilità nel tratto di costa antistante la nostra città
e che in precedenza, in alcuni tratti, avevano fatto registrare parametri
microbiologici non conformi ai minimi di legge, queste hanno avuto esito
positivo.
Sussistendo, quindi, le condizioni previste dall’art.6 del Decreto
stessa Arpac la riammissione alla balneazione dei tratti interessati.
Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha quindi disposto una
nuova ordinanza che revoca il divieto di balneazione. Pertanto, il mare
antistante la nostra città torna ad essere fruibile senza alcun pericolo
per la salute pubblica.
