#CONTIENE FOTO# QUARTICCIOLO E CENTOCELLE – D’INTESA CON LA PROCURA DI ROMA, CARABINIERI ARRESTATO, IN DUE DIVERSI INTERVENTI, TRE PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DI RAPINA AGGRAVATA.

Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
QUARTICCIOLO E CENTOCELLE  DINTESA CON LA PROCURA DI ROMA, CARABINIERI
ARRESTATO, IN DUE DIVERSI INTERVENTI, TRE PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DI
RAPINA AGGRAVATA.
ROMA  Nelle ultime 24 ore e in due distinti interventi tra Quarticciolo e
Centocelle, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, dintesa con la
Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato tre persone gravemente
indiziate del reato di rapina aggravata in concorso.
Ieri mattinata, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste sono
intervenuti in via dellIncoronata, quartiere Quarticciolo, in soccorso di
un 28enne italiano che aveva attirato la loro attenzione, riferendo che,
qualche istante prima, due sconosciuti, dopo averlo minacciato con un
coltello, gli avevano asportato lo smartphone per poi darsi alla fuga a
piedi.
Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i Carabinieri hanno
rintracciato, poco distante, un 36enne tunisino e una 42enne italiana,
entrambi senza fissa dimora e con precedenti, rinvenendo anche la refurtiva,
immediatamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.
Nella notte, invece, transitando in via Casilina incrocio viale Palmiro
Togliatti, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno arrestato un
19enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso, unitamente
ad un complice, poi allontanatosi, mentre minacciava con un coccio di
bottiglia un 27enne francese per sottrargli la collana in oro che portava al
collo.
Il 19enne ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato. I
Carabinieri hanno recuperato anche la refurtiva, riconsegnata alla vittima.
Gli indagati sono stati portati in caserma e poi accompagnati presso le aule
del Tribunale di Roma per il rito direttissimo dove il loro arresto è stato
convalidato.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di
colpevolezza con sentenza definitiva.
090825
___________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

