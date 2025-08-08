Close Menu
venerdì 8 Agosto 2025
Marche: Lega a Ricci, indagato inventa menzogne per distrarre. Noi garantisti, non ci abbasseremo a livelli di sinistra

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Marche: Lega a Ricci, indagato inventa menzogne per distrarre. Noi garantisti, non ci abbasseremo a livelli di sinistra
Roma, 8 ago. – “L’indagato Ricci continua a insistere, inventando menzogne e tirando in ballo il tema del Ponte sullo Stretto, che nulla toglie alle Marche e nulla ha a che fare con la nostra regione. Un tentativo evidente di sviare l’attenzione dai propri problemi. Ancora una volta, la sinistra dimostra di non conoscere il significato di una campagna elettorale condotta con onestà e rispetto per i cittadini. La Lega non si abbasserà a questo livello. Continueremo a portare avanti una politica fondata sui fatti e sulle proposte concrete, per il benessere dei marchigiani, senza cadere nella trappola delle fandonie e degli attacchi personali. Del resto, sarebbe stato facile rinunciare alla nostra coerenza, smettere di essere garantisti e rispondere con la stessa moneta. Ma noi non siamo così”. 
Così in una nota, la segreteria della Lega nelle Marche.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier

 

