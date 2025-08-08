Demografia delle imprese, i numeri del 2° trimestre 2025 in provincia di Imperia. Analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 COMUNICATO STAMPA 8 AGOSTO 2025
Demografia delle imprese, i numeri del 2° trimestre 2025
in provincia di Imperia
Positivo e in aumento il saldo tra iscrizioni e cessazioni (+151 imprese)
Variazione con il segno + per tutti i settori
Positivo e in aumento, nel 2° trimestre 2025, il saldo tra iscrizioni e cessazioni delle imprese in
provincia di Imperia. E’ quanto emerge dall’analisi condotta dalla Camera di Commercio Riviere di
Liguria sui più recenti dati Movimprese. Al 30 giugno 2025, in provincia di Imperia, risultano 25.002
imprese registrate e il saldo tra iscrizioni e cessazioni è passato da +108 unità del 2°trimestre 2024 a
+151 unità del 2°semestre di quest’anno pari ad un tasso di crescita dello 0,60%.
Facendo un confronto con i dati dell’analogo periodo 2024, si rileva come accanto ad un aumento
considerevole nel numero delle nuove aperture, passate dalle 341 del 2° trimestre 2024 alle 387 del
2° trimestre 2025 (+46), si registri un lieve aumento delle cessazioni non d’ufficio passate dalle 233
del 2° trimestre 2024 alle 236 del 2° trimestre dell’anno in corso (+3).
Analizzando il tasso di iscrizione, si rileva un aumento essendo passato dall’1,36% del 2° trimestre
2024 all’1,55% del 2° trimestre 2025; un aumento, in questo caso minimo, si registra anche nel tasso
di cessazione salito dallo 0,93% del 2° trimestre 2024 allo 0,94% del 2° trimestre 2025.
Il confronto tra aree geografiche evidenzia come nel 2° trimestre 2025 il dato relativo al tasso di
crescita delle imprese dell’Imperiese (0,60%) risulti superiore sia di quello regionale (0,48%) che di
quelli riferiti al Nord Ovest (0,58%) e all’Italia (0,56%).
Per quanto riguarda i settori economici, variazione positiva, nel 2° trimestre 2025, per tutti i settori,
commercio compreso: nel dettaglio, il settore che ha fatto registrare la variazione più consistente è
quello dei servizi, con un +1,16%. Seguono, le costruzioni, con un +0,94%, l’agricoltura (0,31%), il
commercio (0,17%) e l’industria (0,08%).
Infine, la lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia come nell’arco del 2° trimestre 2025
siano due le forme giuridiche per le quali si è registrata una crescita: le società di capitale, che hanno
fatto registrare un saldo iscrizioni/cessazioni pari a + 47 unità (a cui corrisponde un tasso di crescita
del +1,04%) e le imprese individuali, con un saldo pari a +108 unità (a cui corrisponde un tasso di
crescita del +0,72%). Sia per le società di persone che per le altre forme, invece, si registra un saldo
negativo pari a -2 unità, a cui corrisponde, rispettivamente, un tasso di crescita del -0,04% e del 0,50%.
Di seguito la consistenza delle iscrizioni e cessazioni d’impresa nel secondo trimestre dell’anno nella
provincia di Imperia suddivisa per comuni.
Iscrizioni, cessazioni e saldi timestrali per Comune – II trimestre 2025
Provincia di Imperia
Comune
AIROLE
APRICALE
AQUILA DI ARROSCIA
AURIGO
BADALUCCO
BAJARDO
BORDIGHERA
BORGHETTO D’ARROSCIA
BORGOMARO
CAMPOROSSO
CARAVONICA
CASTELLARO
CASTEL VITTORIO
CERIANA
CERVO
CESIO
CHIUSANICO
CHIUSAVECCHIA
CIPRESSA
CIVEZZA
COSIO DI ARROSCIA
COSTARAINERA
DIANO ARENTINO
DIANO CASTELLO
DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
DOLCEACQUA
DOLCEDO
IMPERIA
ISOLABONA
LUCINASCO
MENDATICA
MOLINI DI TRIORA
MONTEGROSSO PIAN LATTE
OLIVETTA SAN MICHELE
OSPEDALETTI
PERINALDO
PIETRABRUNA
PIEVE DI TECO
PIGNA
POMPEIANA
PONTEDASSIO
PORNASSIO
PRELA’
RANZO
REZZO
RIVA LIGURE
ROCCHETTA NERVINA
SAN BARTOLOMEO AL MARE
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SAN LORENZO AL MARE
SANREMO
SANTO STEFANO AL MARE
SEBORGA
SOLDANO
TAGGIA
TERZORIO
TRIORA
VALLEBONA
VALLECROSIA
VASIA
VENTIMIGLIA
VESSALICO
VILLA FARALDI
MONTALTO CARPASIO
TOTALE
Registrate
1.336
5.138
6.613
1.801
2.535
25.002
Cessazioni
non d’ufficio
Iscrizioni
Fonte: Elaborazioni CCIAA Riviere di Liguria su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese
Saldo
