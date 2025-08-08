Cs Martina Angioina Festa civile

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 “12 Agosto 2025 – 15 anni di Festa civile di Martina Franca”,
gli eventi per festeggiare il “compleanno” della Città
Anche quest’anno Martina Franca festeggia il suo “compleanno”, la festa civile del 12 agosto. La data segna la nascita di Martina sancita dal riconoscimento istituzionale del centro demico del Casale della Franca Martina firmato dal principe di Taranto Filippo I d’Angiò il 12 agosto 1310 (dal 1260 è documentata la presenza del Castrum Martinae).
Secondo una consuetudine ormai consolidata, la ricorrenza viene celebrata con un incontro culturale sulle origini storiche della città. Il tema di quest’anno è “12 Agosto 2025 – 15 anni di Festa civile di Martina Franca”.
Appuntamento martedì prossimo 12 agosto alle ore 18,30 nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale.
Interverranno Domenico Blasi, Direttore del Gruppo Umanesimo della Pietra, su “1310-2010 – Il Settecentenario del riconoscimento istituzionale del Casale della Franca Martina” e il professor Antonio Scialpi, già Assessore alla Cultura del Comune di Martina e docente di storia e filosofia nonché promotore dell’istituzionalizzazione della Festa civile, su “Martina Angioina 2012-2022 – La Festa Civile della città tra storia, cultura e arte”.
Approfondirà l’aspetto relativo alle “Prospettive future per Martina Angioina” Nunzia Convertini, Vicesindaco e Assessore alle Attività Culturali del Comune di Martina. Modera l’incontro il giornalista Ottavio Cristofaro.
