venerdì 8 Agosto 2025
Trentino Alto Adige

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 08/08/2025

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 08/08/2025
Difesa Civica | ore 11:09
La Difesa civica incontra i vertici dell’Istituto per l’edilizia sociale e della Ripartizione Edilizia abitativa
Confronto tra la Difensora civica Meyer, il direttore generale IPES Palfrader, la direttrice della Ripartizione Alloggi e inquilinato IPES Tschenett e il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa Walder sulla Riforma Abitare 2025 e le domande di cittadine e cittadini.
[Vai all’articolo online  ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/la-difesa-civica-incontra-i-vertici-dell-istituto-per-l-edilizia-sociale-e-della-ripartizione-per-edilizia-abitativa-250808)
Garante per l’infanzia e l’adolescenza | ore 10:26
Incontro della Garante per l’infanzia e l’adolescenza Daniela Höller con il Südtiroler Jugendring (SJR)
La Garante si è confrontata con la presidente Oberrauch e i vertici dell’organizzazione su sfide comuni e collaborazioni future.
[Vai all’articolo online  ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/incontro-della-garante-per-l-infanzia-e-l-adolescenza-daniela-holler-con-il-sudtiroler-jugendring-sjr-250808)
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Tel. +39 0471  94 61 11
Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)
