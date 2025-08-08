Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 08/08/2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Difesa Civica | ore 11:09
La Difesa civica incontra i vertici dell’Istituto per l’edilizia sociale e della Ripartizione Edilizia abitativa
Confronto tra la Difensora civica Meyer, il direttore generale IPES Palfrader, la direttrice della Ripartizione Alloggi e inquilinato IPES Tschenett e il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa Walder sulla Riforma Abitare 2025 e le domande di cittadine e cittadini.
Garante per l’infanzia e l’adolescenza | ore 10:26
Incontro della Garante per l’infanzia e l’adolescenza Daniela Höller con il Südtiroler Jugendring (SJR)
La Garante si è confrontata con la presidente Oberrauch e i vertici dell’organizzazione su sfide comuni e collaborazioni future.
