+++ RPT CON TESTO CORRETTO +++VIRUS WEST NILE, SETTIMA VITTIMA NEL LAZIO

VIRUS WEST NILE, SETTIMA VITTIMA NEL LAZIO
Roma, 7 agosto 2025 – Un uomo di 77 anni residente a Velletri, con esposizione a Cisterna di Latina, è morto oggi all’ Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola a causa del virus della West Nile. Il paziente, già sottoposto a dialisi, era ricoverato dal 26 luglio scorso ed è deceduto nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del settimo caso di morte per il virus della West Nile accertato nel Lazio
