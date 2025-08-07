Close Menu
+++ RPT CON TESTO CORRETTO +++VIRUS WEST NILE, SETTIMA VITTIMA NEL LAZIO

Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 [Regione Lazio]
UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
+++ RPT CON TESTO CORRETTO +++
COMUNICATO STAMPA
VIRUS WEST NILE, SETTIMA VITTIMA NEL LAZIO
Roma, 7 agosto 2025 – Un uomo di 77 anni residente a Velletri, con esposizione a Cisterna di Latina, è morto oggi all’ Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola a causa del virus della West Nile. Il paziente, già sottoposto a dialisi, era ricoverato dal 26 luglio scorso ed è deceduto nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del settimo caso di morte per il virus della West Nile accertato nel Lazio

