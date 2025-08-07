(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 L’appuntamento, rivolto alle famiglie, è in programma sabato 9 agosto dalle 17:30
A Todi va in scena la “1/2 Notte Bianca dei Bambini”
Luogo di incontro, aggregazione e divertimento la centralissima Piazza del Popolo
Nona edizione a Todi per la 1/2 Notte Bianca dei Bambini che si svolgerà sabato 9 agosto in piazza del Popolo a partire dalle ore 17:30. Promossa e gestita dall’ufficio per le politiche familiari, l’iniziativa prevede un fitto programma di laboratori, spettacoli e momenti di intrattenimento che animeranno il pomeriggio e la serata con l’ultimo appuntamento in scena alle ore 22:30, quando salierà sul palco la Kuma Funky Band, collettivo milanese di sette elementi che proporrà musica funk fino alla mezzanotte.
A dare il via alla festa per bambini e famiglie saranno invece, alle 17:30, gli artisti di strada e l’apertura dell’area giochi di una volta, il circuito di mini bici e la tenda delle fiabe. Alle 18:30, invece, uno dei momenti più coinvolgenti con il “Drum Circle” di Stefano Baroni, il quale coinvolgerà le persone nel suonare tamburi e percussioni, sperimentando ed espandendo il senso di unicità e di unità attraverso delle semplici tecniche, con il linguaggio del corpo e la mimica del facilitatore che renderà facile ed immediato per tutti essere a ritmo e creare musicalità coinvolgenti.
