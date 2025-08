Agenzia regionale 1006.25 Emiliano alla celebrazione per il ventennale del disastro aereo di Capo Gallo

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 BARI, EMILIANO ALLA CELEBRAZIONE DEL VENTENNALE DEL DISASTRO AEREO DI CAPO GALLO: “IL 6 AGOSTO UNA FERITA PROFONDA, MA ANCHE UN IMPEGNO MORALE E CIVILE CHE SI RINNOVA”

Si è tenuta oggi a Bari la commemorazione del 20° anniversario del disastro aereo di Capo Gallo, che il 6 agosto 2005 costò la vita a 16 persone, tra cui molti cittadini pugliesi. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Disastro aereo di Capo Gallo, con la collaborazione e il patrocinio della Città di Bari, della Regione Puglia e di Aeroporti di Puglia.

Le celebrazioni si sono aperte con una messa in suffragio nella parrocchia di San Sabino, celebrata da don Bernardino Palmieri, con l’accompagnamento musicale della soprano Anna Ebel e dell’organista Annarosa Partipilo.

A seguire, presso la stele “Sulle ali della memoria” nel parco di Punta Perotti, si è tenuto un momento di raccoglimento e riflessione alla presenza delle istituzioni e dei familiari delle vittime.

Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Vito Leccese, e la presidente dell’Associazione, Rosanna Baldacci.

Tra i presenti anche il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, l’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, le varie autorità e istituzioni e i gonfaloni ufficiali della Regione Puglia, della Città di Bari e del Comune di Fasano, in segno di vicinanza e memoria condivisa.

Durante la cerimonia è stata scoperta una targa commemorativa donata da Aeroporti di Puglia.

“Il 6 agosto di vent’anni fa eravamo in Comune, era un momento tranquillo, quasi da chiusura estiva. E invece, arrivò una notizia terribile dall’aeroporto: un aereo decollato da Bari, carico di pugliesi, era precipitato a poche miglia da Palermo. Fu una delle più gravi tragedie aeree che abbia colpito la nostra comunità. – ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – Vivere quei giorni accanto ai familiari delle vittime è stata un’esperienza drammatica e profondamente umana. Da allora si è creato un legame che dura ancora oggi. L’amministrazione comunale di Bari offrì il suo sostegno alla costituzione dell’associazione che, da quel momento, non solo custodisce la memoria delle vittime, ma lavora per migliorare la sicurezza dei trasporti.

Il 6 agosto, da quel giorno, non è più un giorno come gli altri. Per tutti noi resta una ferita profonda, ma anche un impegno morale e civile che si rinnova ogni anno.”

Nel disastro aereo dell’ATR 72 in volo da Bari a Djerba persero la vita:

Chiara Aquaro (4 anni), Elisabetta Aquaro (44 anni), Carmela Amoruso (53 anni), Barbara Baldacci (23 anni), Maria Grazia Berenato (23 anni), Francesco Cafagno (23 anni), Antonella Capurso (22 anni), Paola Di Ciaula (27 anni), Raffaele Ditano (35 anni), Enrico Fallacara (39 anni), Annamaria Palmisano (53 anni), Isabella Ruta (31 anni), Rosa Santoro (46 anni), Giuseppe Scamera (25 anni) e due componenti dell’equipaggio: Moez Bouguerra e Harbaoui Chokri.