(ACON) ASSESTAMENTO. PUTTO (PAT-CIV): CONTRIBUTI RISTRUTTURAZIONI PER OVER 75

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 (ACON) Trieste, 6 ago – Il consigliere regionale Marco Putto del

Patto per l’Autonomia-Civica Fvg esprime, in una nota,

“soddisfazione per l’approvazione in Aula, durante la manovra di

Assestamento, del suo emendamento alla legge regionale 8/2025,

relativo agli ‘Interventi volti a favorire il recupero, la

riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato'”.

“La modifica normativa – spiega Putto – introduce la possibilit?

per la categoria over 75, prima esclusa, di essere tra i

possibili beneficiari nei bandi emanati dalla Regione. La mia

proposta amplia cos? la platea dei potenziali richiedenti che

vogliono adattare gli ambienti domestici anche in funzione

dell’avanzare dell’et?, come ad esempio eliminare barriere

architettoniche e sistemare gli spazi abitativi per vivere in

sicurezza e autonomia”.