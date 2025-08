IL COMUNE COMUNICA – domani le celebrazioni per il ventennale del disastro aerero di Capo Gallo

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 DOMANI LE CELEBRAZIONI PER IL VENTENNALE

DEL DISASTRO AEREO DI CAPO GALLO

Organizzata dall’associazione Disastro aereo di Capo Gallo con la collaborazione e il patrocinio di Città di Bari, Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, si terrà domani, mercoledì 6 agosto, la commemorazione del 20° anniversario del disastro aereo di Capo Gallo in ricordo delle 16 vittime dell’ATR 72 partito da Bari in direzione Djerba, in Tunisia, e precipitato nelle acque siciliane il 6 agosto del 2005.

Il programma delle celebrazioni si aprirà alle ore 17.30 nella parrocchia di San Sabino, dove il parroco Bernardino Palmieri celebrerà una messa in memoria: per l’occasione la soprano Anna Ebel sarà accompagnata all’organo da Annarosa Partipilo.

A seguire nel parco di Punta Perotti (zona sud), presso la stele “sulle ali della memoria” che ricorda le vittime* dell’incidente, si svolgerà una cerimonia alla quale interverranno la presidente dell’associazione Disastro aereo di Capo Gallo Rosanna Baldacci, il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile e il regista Andrea Defronzo. Al termine della commemorazione, sarà scoperta una targa commemorativa donata da Aeroporti di Puglia.

Alla cerimonia saranno presenti i gonfaloni della città di Bari e della Regione Puglia*Nel disastro aereo di Capo Gallo persero la vita 16 persone: Chiara Aquaro (4 anni), Elisabetta Aquaro (44 anni), Carmela Amoruso (53 anni), Barbara Baldacci (23 anni), Maria Grazia Berenato (23 anni), Francesco Cafagno (23 anni), Antonella Capurso (22 anni), Paola Di Ciaula (27 anni), Raffele Ditano (35 anni), Enrico Fallacara (39 anni), Annamaria Palmisano (53 anni), Isabella Ruta (31 anni), Rosa Santoro (46 anni), Giuseppe Scamera (25 anni) e due dei componenti dell’equipaggio dell’Atr 72: Moez Bouguerra e Harbaoui Chokri.