4 Agosto 2025

Mon 04 August 2025 Comunicato stampa n. 8.864

Da martedì 5 a venerdì 8 agosto sarà chiusa al traffico via Tenente Pellegrini

Benevento, 4 agosto 2025 – In concomitanza con l’intervento sui prospetti esterni del complesso San Vittorino nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Campus Urbano, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 di martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 agosto, sarà chiusa al traffico veicolare via Tenente Pellegrini limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via Annunziata e l’incrocio con vicoletto Assisi. Contestualmente sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nel suddetto tratto di via Tenente Pellegrini, limitatamente alle aree adiacenti i propsetti del complesso San Vittorino interessati dall’intervento.

Pertanto, limitatamente al periodo di vigenza della specifica ordinanza, ci sarà la deviazione obbligatoria a destra su vicoletto Assisi e via De Blasio con autorizzazione al transito lungo corso Garibaldi fino all’imbocco di via Bartolomeo Camerario, in subordine fino all’innesto su piazza IV Novembre, per i veicoli in uscita da piazza Guerrazzi o per i condomini ubicati nel tratto di via Tenente Pellegrini compreso tra l’incrocio con vicoletto Assise e l’incorcio con corso Garibaldi.

Infine, ci sarà la deviazione obbligatoria a destra su via Annunziata con autorizzazione al transito lungo corso Garibaldi nel tratta dalla Prefettura fino all’incrocio con via Tenente Pellegrini esclusivamente per i veicoli dei residenti di via Tenente Pellegrini e per i veicoli muniti dell’autorizzazione alla sosta in piazza Guerrazzi.