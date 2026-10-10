COMUNICATO STAMPA “Un mare di Novecento”, al via la mostra diffusa di arti visione trasformazioni delle città di Fondazione

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 -
La cerimonia inaugurale si è svolta all'interno del museo civico Duilio Cambellotti di Latina, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, degli amministratori e tecnici degli altri comuni aderenti al Sistema museale, Aprilia, Sabaudia, Pontinia, Pomezia, Colleferro e Guidonia Montecelio, dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Latina Annalisa Muzio, del presidente della commissione Cultura del Comune di Latina Claudio Di Matteo. Presenti, inoltre, i responsabili delle nove istituzioni culturali coinvolte nel progetto coordinato dalla direttrice del Cambellotti, Antonia Lo Rillo, e finanziato dalla Regione Lazio e dal Comune di Latina, la professoressa Maria Grazia D'Amelio dell'università Tor Vergata, il dottor Marcello Minuti, coordinatore generale della Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali, e di Massimo Passamonti, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Latina 2032.
Particolarmente sentito l'intervento del sindaco Celentano, presidente del Comitato di indirizzo del Sistema museale.
A sottolineare il valore identitario, oltre che architettonico, delle città del Novecento, è stata l'assessore all'Urbanistica Muzio: "Essere comune capofila del Sistema museale integrato rappresenta soprattutto – ha spiegato Muzio – la responsabilità di coordinare e trasformare una grande intuizione culturale in uno strumento concreto di sviluppo. Con la nostra Rete nazionale facciamo un passo ulteriore: far vivere le città di fondazione nel presente e progettare il loro futuro. Quando parliamo di questi centri non parliamo soltanto di edifici, ma di urbanistica, paesaggio, lavoro, comunità e memoria. Dobbiamo superare la logica dei territori separati e costruire una capacità progettuale comune capace di intercettare risorse regionali, nazionali ed europee. La nostra vera sfida è tenere insieme entrambe le cose: memoria e futuro, conservazione e innovazione, identità e trasformazione. Stiamo tessendo una trama nuova che unisce l'Agro Pontino al resto d'Italia, restituendo alla comunità un patrimonio da percepire come risorsa viva."
Il presidente della commissione Cultura del Comune di Latina, Claudio Di Matteo, ha ricordato la figura dell'artista Duilio Cambellotti, del quale ricorre quest'anno il 150esimo anniversario della sua nascita, e l'importanza della presenza dello spazio espositivo, a lui intitolato, all'interno di un edificio di Fondazione, nonché il lavoro svolto dalla commissione Cultura conclusosi con parere favorevole unanime per la bozza del nuovo regolamento d'uso dello stesso museo, nell'ottica di una crescente valorizzazione.
Ricco il programma di appuntamenti per "Un mare di Novecento" previsti fino al 28 ottobre.
Domenica 11 ottobre (ore 11), al Museo Duilio Cambellotti di Latina, la presentazione del saggio storico "L'Italia e la Guerra Fredda. Esuli dall'Est, una storia di fughe e accoglienza nel Campo profughi di Latina" di Emanuela Gasbarroni.
Domenica 11 ottobre (ore 18:00), presso il MADXI Museo Contemporaneo di Latina, l'inaugurazione della mostra antologica "Sergio Ban – Arte, lingua universale" e proiezione del video "Meta-Est" di Sara Aliscioni.
Domenica 18 ottobre (ore 10:30 e 17:00), al Museo Duilio Cambellotti, focus tematico sull'architettura razionalista degli anni '30 con l'architetto Paolo Costanzo (Do.Co.Mo.Mo. Italia) e proiezione del film documentario "Fuga per la libertà" di Emanuela Gasbarroni.
Dal 9 al 28 ottobre (ore 16:30), al Museo Città di Pomezia, la Proiezione quotidiana del documentario sulla nascita e lo sviluppo della città.
Domenica 25 ottobre (ore 10:30), al Museo Archeologico Lavinium (Pomezia), l'incontro "Tracce del passato nel Novecento" con Gianluca Mandatori.
Mercoledì 28 ottobre (ore 17:30), al MADXI Museo Contemporaneo di Latina), finissage e tavola rotonda partecipata con la cittadinanza per la creazione dell'Archivio della Memoria del Novecento.