Raddoppio dell’approdo ferry di Santa Maria del Mare, aggiudicati i lavori da 5 milioni di euro: cantiere al via entro fine anno

Prende così forma il nuovo sistema di accosto del servizio di nave traghetto sulle linee 11 e 17, con il raddoppio di tutti i punti di approdo, al fine di evitare i disagi legati alle interruzioni di servizio o all'attivazione del servizio sostitutivo con foraneo in caso di manutenzione, rottura, avaria o malfunzionamento. A conclusione dell'intervento, l'isola di Pellestrina potrà finalmente uscire da eventuali situazioni emergenziali legate alle normali manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'attuale unico approdo ferry di Santa Maria del Mare.

"Il raddoppio dell'approdo di Santa Maria del Mare è un intervento strategico per migliorare la sicurezza e la gestione dei flussi, rafforzando un collegamento fondamentale per il Lido e Pellestrina – ha dichiarato l'assessore Brunello – Un progetto avviato dalla precedente Amministrazione, per il quale il sindaco Venturini ha chiesto di accelerare i tempi di realizzazione, considerata l'importanza dell'intervento per la sicurezza e la funzionalità dell'approdo. Parliamo di un investimento di quasi cinque milioni di euro, con una durata prevista di circa 550 giorni, durante i quali sarà garantita la continuità del servizio – ha aggiunto – In sinergia con l'assessore Michele Zuin, AVM e gli uffici competenti, seguiremo anche gli interventi di riqualificazione dell'area, dalla sistemazione del verde alla riorganizzazione della sosta e dei percorsi pedonali e ciclabili. L'obiettivo è rendere questa importante porta d'accesso a Pellestrina più sicura, funzionale e adeguata alle esigenze de

lla comunità".

Oltre al raddoppio degli approdi ferry, le opere di progetto prevedono la realizzazione di un nuovo accosto per motobattelli, da utilizzare in caso di estrema emergenza, e una nuova configurazione generale dell'intera area. Sono previsti interventi sul piazzale in prossimità della zona di imbarco e sbarco, l'adeguamento degli impianti elettrici a servizio dell'illuminazione pubblica, delle validatrici e della gestione delle sbarre, la sistemazione dell'area parcheggio e della pensilina di attesa dell'autobus di linea, la riqualificazione dei percorsi pedonali e ciclabili, l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale e la risistemazione del verde pubblico. Un insieme di interventi che migliorerà l'accessibilità e la qualità estetica del principale nodo di sbarco per l'isola di Pellestrina, lato Lido.

"L'obiettivo dell'intervento è raddoppiare le infrastrutture di approdo dei ferryboat, adottando un sistema di ormeggio moderno e sicuro, senza interrompere il servizio durante i lavori – ha spiegato il direttore operativo Patrimonio e Servizi informatici di AVM Spa, Andrea Ruggero – La soluzione prevede pontili affiancati da strutture di accosto su tripodi in cemento armato, dotate di sistemi di ammortizzazione che consentono ai ferry di accostare in sicurezza in diverse condizioni meteomarine. È una tecnologia già sperimentata al Tronchetto, che intendiamo progressivamente estendere agli approdi del servizio. Le opere interesseranno sia lo specchio acqueo sia l'area a terra, con la riqualificazione delle protezioni e della segnaletica, il mantenimento del numero attuale di stalli di sosta e la valorizzazione del verde, nel rispetto del contesto esistente. È previsto inoltre un piccolo approdo per i motobattelli, utilizzabile in condizioni di mare calmo. Il nuovo sistema consentirà, in

caso di necessità, l'accosto anche alle imbarcazioni dei mezzi di emergenza e delle forze dell'ordine. L'avvio dei lavori è previsto entro novembre, con conclusione programmata a maggio 2028".

"L'intervento presentato oggi in conferenza stampa rappresenta un momento fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini residenti di Lido e Pellestrina e di chi opera nelle due isole – ha dichiarato l'assessore alle Società partecipate e al Trasporto pubblico acqueo Michele Zuin, a margine dell'incontro – Un atto concreto a supporto della residenza e della vitalità sociale ed economica del 'litorale' di Venezia, due realtà incredibili, sospese tra mare e laguna. Il raddoppio dell'approdo ferry di Santa Maria del Mare a Pellestrina consente di garantire la continuità di servizio in qualsiasi condizione e anche nei momenti di crisi emergenziale o di necessaria manutenzione. Apre inoltre la possibilità all'utilizzo di navi traghetto a maggior capienza, incrementando la capacità di trasporto tra le due isole e il comfort di viaggio per i passeggeri. L'attenzione dell'Amministrazione comunale alla vita dei cittadini è testimoniata da atti concreti come questi: investimenti importanti in con

testi del tutto peculiari, soggetti a normative e competenze diverse. Un plauso e un ringraziamento a AVM/Actv per aver portato avanti un progetto strategico per il quotidiano insulare del Lido di Venezia e di Pellestrina". Sulle ricadute dell'intervento sull'Isola di Pellestrina si è soffermato l'assessore al Rapporto con il mondo della pesca e l'economia del mare, Alessandro Scarpa 'Marta': "Un'opera importante per residenti e visitatori, che migliorerà la sicurezza e l'efficienza dei collegamenti con Pellestrina. Continueremo a seguire l'intervento in dialogo con i cittadini, per rispondere alle esigenze del territorio".

Immagini (

Presentazione progetto raddoppio approdo Santa Maria del Mare (

Venezia, 9 ottobre 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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