CS RIAPERTURA ISTITUTO PENALE MINORENNI L’AQUILA, LA NOTA DI SIGISMONDI (FDI)

*RIAPERTURA IPM L’AQUILA, SIGISMONDI (FDI): ALTRO IMPEGNO MANTENUTO*

“Esprimo soddisfazione per la riapertura dell’Istituto penale per i

minorenni a L’Aquila: un risultato importante, frutto di un lavoro corale

tra i diversi livelli istituzionali abruzzesi e non solo. Come

parlamentari, sin dai primi mesi del nostro mandato ci siamo attivati per

restituire operatività a questa struttura, fondamentale per il sistema

penitenziario minorile. Ricordo che già nel gennaio del 2023, insieme al

collega *Guido Liris, *a seguito di una visita istituzionale al Tribunale

per i minorenni a L’Aquila, evidenziammo l’urgenza di riaprire l’IPM. Da

allora abbiamo sostenuto con determinazione questo percorso, in

collaborazione con il sindaco del capoluogo, *Pierluigi Biondi* e con il

prezioso supporto del sottosegretario alla Giustizia, *Andrea Delmastro,*

che ringrazio. A differenza dei governi di centrosinistra che hanno

decretato la chiusura di questo indispensabile istituto, il *governo Meloni

*ha scelto di riaprirlo, dimostrando la volontà politica di investire

concretamente nel sistema penitenziario, riattivando strutture chiuse e

investendo sull’edilizia carceraria. Un segnale forte per contrastare il

sovraffollamento, migliorare le condizioni di vita all’interno degli

istituti di pena e tutelare il lavoro della Polizia penitenziaria. Un

ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito al

raggiungimento di questo rilevante obiettivo che, voglio ricordare, si

aggiunge alla recente notizia del ripristino dei tribunali abruzzesi: due

risultati significativi che testimoniano l’attenzione fattiva del governo

nazionale verso l’Abruzzo”. Così, il coordinatore regionale Abruzzo di

Fratelli, sen. *Etelwardo Sigismondi. *

L’Aquila, 4 agosto 2025

