Roma, 2 Agosto 2025

Sat 02 August 2025

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 2 agosto 2025

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato esegue 3 arresti e 2 deferimenti per detenzione di sostanze

stupefacenti effettuati nell’ambito dell’implementazione dei controlli estivi.

È di 3 arresti, una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti e una segnalazione per

detenzione di stupefacenti il bilancio dell’implementazione dei controlli effettuato dal

personale della Squadra Mobile in borghese.

I servizi si son sviluppati nelle aree più densamente frequentate nel periodo turistico e, in

particolare, la zona della Stazione, dove sono stati identificati oltre 20 cittadini sospetti. Tra

questi, un cittadino tunisino è stato sorpreso, unitamente ad altri due connazionali, con

svariate dosi di cocaina e marijuana, per un totale di circa 15 grammi già suddivise e pronte

per lo spaccio. L’uomo, 30 anni, con alle spalle alcuni precedenti specifici, è stato denunciato

alla Procura della Repubblica di Rimini, mentre su due suoi connazionali, accompagnati in

Questura, sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare il loro eventuale

coinvolgimento nello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione.

A Bellariva, inoltre, è stato fermato un 20enne di origine albanese, che, riconosciuto dai

poliziotti, aveva provato a eludere il controllo, accelerando la marcia del proprio autoveicolo.

Fermato immediatamente dagli investigatori, il giovane è stato sottoposto a controllo, che ha

permesso di rinvenire e sequestrare alcune dosi di cocaina e hashish, per un totale di 5

grammi. Al 20enne, a seguito della segnalazione alla Prefettura di Rimini come assuntore di

sostanze stupefacenti, è stata anche ritirata la patente di guida.

Inoltre, la Squadra Mobile ha arrestato 3 cittadini italiani, destinatari di provvedimenti

disposti dall’Autorità Giudiziaria che aggravavano le loro misure già in atto. Il primo, 35enne,

già condannato alle pena di oltre 3 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti e

lesioni, stava godendo della misura alternativa dell’affidamento in prova; tuttavia, all’esito di

alcuni interventi delle forze in cui l’uomo era stato trovato in verosimile alterazione da abuso

di sostanze stupefacenti, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha disposto la revoca della

misura alternativa con il ripristino della detenzione in carcere.

Sono stati trovati nelle ultime ore dalla Squadra Mobile altri due cittadini italiani,

rispettivamente di 30 e 28 anni, già precedentemente condannati per svariati reati contro il

patrimonio, come furti aggravati e rapine, che, non avendo adempiuto le prescrizioni imposte

dall’Autorità Giudiziaria, in particolare sul dovere di firmare ogni giorno presso la Questura

di Rimini, sono stati destinatari di ordini di carcerazione.

Le ricerche della Squadra Mobile hanno permesso di trovare in poche ore i tre soggetti, che,

conseguentemente, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Rimini.

Continueranno anche nei prossimi giorni i servizi di controllo da parte della Questura di

Rimini, con una sempre crescente attenzione alle aree più densamente frequentate dai turisti,

in particolare in occasione dei principali eventi delle prossime settimane.