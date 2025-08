CS – “Il mare per tutti”: dal 5 agosto accessibilità balneare a Vietri sul Mare nel segno dell’inclusione e del superamento delle barriere

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 *Comunicato Stampa*

*“Il mare per tutti”: dal 5 agosto accessibilità balneare a Vietri sul Mare*

*nel segno dell’inclusione e del superamento delle barriere*

Il prossimo 5 agosto alle ore 12 a Marina di Vietri sul Mare, ci sarà la

consegna da parte del Lions Club Cava – Vietri, rappresentato dalla

Presidente Antonella D’Ascoli, al Comune di Vietri, nella persona del

sindaco Giovanni De Simone e della vice sindaca Angela Infante, di una

carrozzella JOB galleggiante, adatta all’ingresso in acqua, per garantire

alle persone in carrozzella l’accesso alla spiaggia e al mare.

Saranno presenti inoltre il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli,

e rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità motorie.

La sedia JOB, prodotta da Neatech, è progettata per la mobilità su sabbia e

in acqua in lega di alluminio, resistente alla salsedine, totalmente

smontabile e trasportabile, con ruote larghe adatte a sabbia, ciottoli e

fondi irregolari. La sedia sarà installata sul tratto di spiaggia pubblica,

contiguo al parcheggio, e, per facilitarne l’utilizzo, è prevista anche

l’installazione di una passerella, anch’essa donata dal Lions Club Cava –

Vietri, lunga 51 metri realizzata da La Profilmi srl in PVC rigenerato

espanso e farina di legno rigenerata.

Il Lions Club Cava – Vietri stipulerà col Comune di Vietri un apposito

regolamento per la gestione della sedia, che sarà affidata a Vietri

Sviluppo, società in house del Comune di Vietri. Per l’utilizzo, totalmente

gratuito, è prevista la prenotazione obbligatoria almeno un giorno prima al

numero 089/210571 possibile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sarà

comunque garantita, compatibilmente con le disponibilità, la massima

flessibilità di accesso, nel rispetto dell’obiettivo di inclusività e

accomodamento ragionevole.

Questa iniziativa, fortemente voluta dalla Presidente del club, è stata