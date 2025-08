(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Da domenica le urgenze odontoiatriche del Serristori saranno trattate a Villa Margherita

Il servizio ad agosto sarà gestito dal polo pubblico odontoiatrico. A Figline riprenderà il 7 settembre

Firenze – Da questa domenica 3 agosto l’ambulatorio odontoiatrico delle urgenze del Serristori, attivo finora la domenica, sarà gestito presso Villa Margherita al Palagi. La domenica e per il giorno di Ferragosto, in orario dalle 8.00 alle 12.30, l’attività di urgenza odontoiatrica continuerà ad essere attiva ma presso il polo pubblico odontoiatrico nell’edificio contiguo al Palagi. Pertanto, il servizio del Serristori riprenderà l’attività domenica 7 settembre.

Il personale medico di Villa Margherita lavora dal lunedì al sabato e ora ad agosto, solo per le urgenze, anche la domenica mattina . Di consueto gli accessi in urgenza presso Villa Margherita sono attivi nei giorni di apertura del servizio, dal lunedì al venerdi, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 17.30 e il sabato dalle 8 alle 13.

Si ricorda che chi al di fuori delle urgenze e delle richieste con priorità vuole prenotare, può farlo senza bisogno di richiesta del medico, attraverso il Cup.

