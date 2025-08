CONTIENE FOTO# ARDEA – SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOL SI DENUDA IN UNA PANINOTECA E MINACCIA LA PROPRIETARIA PRETENDENDO DI ACQUISTARE ANCORA ALCOLICI. CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO, GRAVEMENTE INDIZIATO DI ATTI OSCENI, MINACCIA, DANNEGGIAMENTO, RESIST

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

ARDEA – SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOL SI DENUDA IN UNA PANINOTECA E MINACCIA

LA PROPRIETARIA PRETENDENDO DI ACQUISTARE ANCORA ALCOLICI.

CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO, GRAVEMENTE INDIZIATO DI ATTI OSCENI,

MINACCIA, DANNEGGIAMENTO, RESISTENZA E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE

ARDEA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

Anzio hanno arrestato in flagranza un 44enne italiano, già noto alle forze

dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di atti osceni in luogo

pubblico, minaccia aggravata, danneggiamento e resistenza e lesioni a

pubblico ufficiale.

I Carabinieri sono intervenuti nottetempo presso una paninoteca a Tor san

Lorenzo a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 NUE che indicava una

persona in stato di escandescenza che minacciava la proprietaria

dell’esercizio.

Sul posto, i Carabinieri hanno cercato di bloccare l’uomo in sicurezza,

utilizzando il taser in dotazione ai militari. Durante le fasi

dell’ammanettamento, l’uomo, nel tentativo di divincolarsi, avrebbe

aggredito i Carabinieri.

La vittima ha raccontato ai militari che l’uomo, in evidente stato di

alterazione alcolica, pretendeva ancora di acquistare bevande alcoliche. Al

suo rifiuto, l’avrebbe minacciata e si sarebbe denudato, iniziando a

danneggiare quanto vi era all’interno.

Raccolti gravi elementi indiziari a carico dell’uomo, i Carabinieri lo hanno

arrestato e accompagnato presso le aule dibattimentali del Tribunale di

Velletri per il rito direttissimo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha convalidato l’arresto,

concordando con l’operato dei Carabinieri, e ha disposto per lui l’obbligo

di presentarsi in Caserma.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini

preliminari), gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale

sentenza definitiva.

