COMUNICATO STAMPA – RIAPERTURA SP38 TIGNALE – TIGNALE (Strada della Forra)

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Comunicato Stampa

Riaperta la Strada della Forra

Un traguardo atteso per il territorio

Dopo oltre un anno e mezzo di chiusura forzata a seguito dell’evento franoso del

dicembre 2023, il tratto di strada provinciale SP38 “Tremosine – Tignale”, denominato

Strada della Forra, riapre ufficialmente al transito.

Il sopralluogo inaugurale si è tenuto in tarda mattinata alla presenza del Presidente

della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, del Consigliere provinciale

delegato a Strade e Viabilità, Paolo Fontana, del dirigente dell’Area Tecnica, Giovan

Maria Mazzoli, e del funzionario del Settore Strade Enrica Savoldi, del Sindaco di

Tremosine, Battista Girardi, e del Presidente della Comunità Montana del Parco Alto

Garda Bresciano e sindaco di Limone, Franceschino Risatti.

Un intervento complesso e condiviso

La riapertura è il risultato di un lungo e articolato percorso tecnico e istituzionale, che

ha visto il coinvolgimento della Provincia di Brescia, del Comune di Tremosine, della

Comunità Montana, del Politecnico di Milano, nonché diversi professionisti esperti e

di diverse imprese specializzate. Dopo il crollo del dicembre 2023, che aveva

compromesso la stabilità della galleria “del Camino”, sono stati avviati monitoraggi

geologici e strutturali, brillamenti controllati di masse rocciose instabili e interventi di

consolidamento sia all’interno della galleria che sulla falesia.

«Ci sono luoghi che parlano al cuore di una comunità. La strada della Forra è uno di

questi: non solo una via di collegamento, ma un simbolo profondo dell’identità

dell’Alto Garda e della Provincia di Brescia. Restituirla al territorio significa ricucire

un tessuto vivo fatto di persone, economia e bellezza. Questa strada, incastonata nella

roccia e nella memoria collettiva, ha richiesto un intervento complesso che abbiamo

affrontato senza scorciatoie. Oggi non segniamo solo una riapertura, ma un modo di

fare le cose: con serietà, visione e rispetto per ciò che questo luogo rappresenta.

L’unità d’intenti e il confronto costante, tra l’Amministrazione Provinciale e il

territorio, sono da considerare gli strumenti principali per la realizzazione di questo

intervento che ha portato a questo risultato per il quale ringrazio tutti quanti si sono

prodigati per restituire la Forra alla comunità e ai numerosi turisti che gravitano in

questa zona, apprezzata nel mondo intero», ha sottolineato il Presidente della

Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini.

«La riapertura della Forra rappresenta il risultato di un lavoro tenace e responsabile,

condotto con l’obiettivo di garantire da un lato la piena sicurezza, e dall’altro di

ristabilire un collegamento strategico per il tessuto sociale, economico e turistico del

territorio. Un sentito ringraziamento va alla Area tecnica, alla struttura del Settore

Strade e Trasporti, guidata dall’architetto Pierpaola Archini, e alla struttura

amministrativa della Provincia di Brescia, che hanno operato con grande

professionalità e senso del dovere. Un riconoscimento va inoltre a tutti i consulenti e

alle imprese coinvolte nei lavori, il cui contributo è stato determinante per il

raggiungimento di questo importante traguardo. Fin dall’inizio abbiamo lavorato in

stretta collaborazione con il Comune di Tremosine e con la Comunità dell’Alto Garda,

convinti che solo attraverso il dialogo e il lavoro condiviso si possano conseguire

risultati concreti e duraturi per il bene del territorio. La Strada della Forra torna così

a essere un’infrastruttura al servizio della comunità, simbolo di una cooperazione

istituzionale efficace e orientata al futuro» ha dichiarato il consigliere Fontana.

Tra le opere principali:

• Centinatura metallica per il rinforzo della volta della galleria

• Placcatura di massi esterni con funi d’acciaio e tiranti

• Consolidamento strutturale dell’imbocco sud

• Installazione di sistemi di monitoraggio geologico e strutturale attivi dal 2024

Sicurezza e monitoraggio continuo