Comune di Giussano / Comunicato stampa – Convenzione UTE Università Terza Età

Università della Terza Età, prosegue la sinergia con il Comune

Approvata la convenzione: durata biennale con possibile rinnovo fino al 2029

Prosegue la collaborazione fra l’Amministrazione Comunale e l’associazione di promozione sociale Università della Terza Età (UTE): la Giunta Comunale ha approvato la stipula di una convenzione per la durata di due anni accademici (2025/2026 e 2026/2027) con possibilità di rinnovo per ulteriori due annualità (2027/2028 e 2028/2029), con l’obiettivo di garantire continuità nell’offerta formativa rivolta alla fascia adulta della popolazione.

“In continuità con le convenzioni precedenti, riteniamo fondamentale garantire un sostegno, anche economico, ad una realtà presente sul nostro territorio ormai da più di trent’anni – sottolinea Sara Citterio, assessore con delega alla Cultura – L’UTE permette di favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e aggregativa da parte degli adulti ed è una realtà che dialoga col territorio come dimostrano le iniziative aperte alla cittadinanza e le mostre artistiche che con cadenza annuale ospitiamo in Villa Mazenta”.

Dal 1994, l’associazione Università della Terza Età opera sul territorio di Giussano per l’organizzazione di incontri e corsi didattici finalizzati all’accrescimento culturale della popolazione adulta con particolare attenzione per i cittadini over 65. Dall’annualità 2023/2024, la sede dell’UTE è a Robbiano e le lezioni si tengono presso l’Oratorio di Robbiano (via don Pifferi), la sala della Cooperativa di Robbiano (via Dante) e presso la scuola primaria “Gabrio Piola” di Giussano per le sole attività in palestra.

La consolidata presenza sul territorio fa sì che l’UTE abbia ormai un ruolo sociale, aggregativo e culturale all’interno della popolazione, ponendosi come un punto di riferimento per la popolazione adulta attraverso proposte di approfondimento su diverse tematiche tramite l’organizzazione di corsi periodici, incontri e lezioni a scopo non soltanto didattico ma anche sociale.

La durata della convenzione mira anche a garantire una stabilità operatività all’UTE sul medio termine: saranno in capo all’Università della Terza Età tutte le attività relative alla gestione e all’organizzazione della Segreteria, all’organizzazione e alla programmazione dei corsi previsti (da ottobre alla fine di maggio), alla raccolta delle domande di partecipazione e alla successiva gestione dell’annualità formativa.

