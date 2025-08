(ARC) Sport: Roberti, ritorno in D San Luigi Calcio motivo vanto per Fvg

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Trieste, 1 ago – “Il San Luigi Calcio rappresenta una vera

pietra miliare dello sport triestino, una societ? che ha saputo

crescere con costanza e visione, superando momenti difficili e

confermandosi punto di riferimento per generazioni di atleti e

famiglie con il ritorno in serie D e la riconferma della

partnership con la Juventus: quella di stasera ? quindi una festa

per la citt? di Trieste e per l’intero Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha affermato a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti intervenendo oggi alla presentazione

ufficiale della prima squadra dell’Asd San Luigi Calcio, alla

presenza dei vertici della societ?, dei giocatori, dell’assessore

regionale alla Difesa dell’ambiente e sviluppo sostenibile Fabio

Scoccimarro e dell’assessore allo Sport del Comune di Trieste

Elisa Lodi.

Ricordando l’investimento di oltre 400mila euro compiuto dalla

Regione con l’assestamento di bilancio per l’adeguamento del

campo del San Luigi, l’assessore ha sottolineato che “la lunga

tradizione sportiva della societ? si accompagna a un lavoro

educativo fondamentale sul territorio, con un settore giovanile

in grado di trasmettere valori di responsabilit?, rispetto e

crescita personale. Lo sport di squadra ? una straordinaria

palestra di vita. Insegna ai ragazzi a riconoscere l’importanza

delle regole, della collaborazione e del confronto leale:

elementi essenziali per crescere come cittadini consapevoli e

partecipi della comunit?”.

