(ARC) Sport: Fedriga, Bobo Summer Cup Padel Tour arricchisce stagione Fvg

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 La manifestazione ideata da Christian Vieri al via oggi a Lignano

Sabbiadoro

Trieste, 1 ago – “Salutiamo con simpatia e affetto il ritorno

dell’indimenticato Bobo Vieri e le grandi stelle del nostro

calcio a Lignano e in Friuli Venezia Giulia. Una manifestazione

agonistica e celebrativa in grado di arricchire il panorama di

eventi che il mare e la montagna della nostra regione sono in

grado di presentare al turista ospite qui”.

Cos? si ? espresso il governatore Massimiliano Fedriga che oggi

ha accolto a Trieste nel Palazzo della Regione Christian Vieri

nella veste di ideatore e promotore del “Bilboa Bobo Summer Cup

Padel Tour 2025” di scena all’U-Power Arena di Lignano Sabbiadoro.

“Ci fa anche molto piacere che questa iniziativa abbia voluto

legarsi all’organizzazione di volontariato SOStegno 70 di aiuto

ai bambini e ai ragazzi colpiti dal diabete”, ha aggiunto

Fedriga, che ha evidenziato come la manifestazione “rientri

appieno nella strategia della Regione, per la quale lo sport non

? solo un veicolo di promozione turistica ma anche un modello di

comunit?. L’avvicinamento dei giovani allo sport mostra loro che

il successo passa attraverso sacrifici e fallimenti e che nulla

si ottiene senza sforzo”.

“Siamo felici di accogliere nuovamente a Lignano la Bilboa Bobo

Summer Cup – cos? l’assessore regionale Turismo Sergio Emidio

Bini -, un evento che unisce divertimento e solidariet?, un

binomio vincente, che vedr? i grandi campioni del calcio sfidarsi

a colpi di padel per la ricerca nel campo del diabete di tipo 1 e

il supporto alle famiglie dei piccoli colpiti da questa malattia”.

Alla presentazione ? intervenuta anche Laura Giorgi, sindaco di

Lignano Sabbiadoro.

Oltre a Bobo – campione che ha militato in molte squadre ma di

fede interista, al pari del governatore – saranno nove gli ex

calciatori che parteciperanno al torneo delle Leggende. Insieme

sommano complessivamente 2.743 presenze in Serie A e 486 gol

all’attivo: Robert Acquafresca, Nicola Amoruso, Valerio Bertotto,

Cristian Brocchi, Alessandro Calori, German Denis, Thomas

Locatelli, Massimo Maccarone, Stefano Torrisi.

Si parte questo pomeriggio alle ore 17 con l’apertura del

villaggio allestito dagli sponsor e dell’U-Power Arena per il

torneo amatoriale e le prime selezioni. Sabato alle 10

riprenderanno le gare, in attesa delle 18, quando avr? inizio il

torneo “Legend” che vedr? sul campo Bobo e gli amici. Attorno

alle 21.30 avr? inizio la Charity Dinner al Mr.Charlie: sar?

invece l’occasione per raccogliere fondi attraverso le donazioni

e l’asta benefica con maglie oggetti firmati da tutti i

protagonisti della tappa.

Come nelle edizioni precedenti, l’iniziativa sosterr?

un’associazione benefica e per l’estate 2025 Vieri ha scelto di

supportare “SOStegno 70” e il progetto “Un brutto t1po”, che si

occupa da oltre 20 anni di ricerca sul diabete di tipo 1 e di

supporto, attraverso l’organizzazione di molte iniziative, a

bambini e ragazzi affetti da questa patologia.

Ultima giornata domenica 3 agosto, con l’apertura dell’arena alle

10 per il torneo amatoriale e alle 18 gran finale con le

leggende, nella cornice del tramonto sulla spiaggia di Lignano

Sabbiadoro.

ARC/PPH/al

011455 AGO 25