APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DEI MERCATI ALL’INSEGNA DELL’ ORDINE E DEL DECORO URBANO

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 COMUNICATO STAMPAAPPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DEI MERCATI ALL’INSEGNA DELL’ ORDINE E DEL DECORO URBANO

Il sindaco Conte: «I mercati cittadini devono essere un riferimento per qualità e accessibilità»

Treviso, 1 agosto 2025

Il Consiglio Comunale di Treviso ha approvato il nuovo Regolamento dei mercati, frutto di un percorso di concertazione e aggiornamento delle norme che disciplinano lo svolgimento dei mercati cittadini. Il provvedimento introduce una serie di novità importanti per garantire maggiore ordine, decoro e qualità nell’esperienza di acquisto, sia per i cittadini che per i numerosi turisti che visitano il centro storico. Tra le principali modifiche introdotte, si segnala che i vincitori dei futuri bandi per l’assegnazione dei posteggi liberi saranno tenuti a esercitare direttamente l’attività per almeno un anno dalla concessione, al fine di evitare pratiche di gestione indiretta immediata. Vengono inoltre definiti chiaramente i tempi per l’allestimento e il disallestimento dei banchi, che dovranno avvenire entro le 7.30 del mattino e non oltre le 14.30. Sono stati ridotti di mezz’ora i tempi per lo sgombero delle aree, così da facilitare le operazioni di pulizia da parte di Contarina.

Il nuovo regolamento introduce anche una mappa dei fronti di vendita per garantire maggiore continuità visiva e ordine espositivo, imponendo un’esposizione ordinata della merce e l’uso di tende o ombrelloni a protezione dei prodotti, salvo per chi vende piante e fiori. Sarà vietata ogni forma di emissione sonora, mentre i banchi dovranno avere i fronti tamponati con un telo e i furgoni collocati entro i limiti della concessione. Viene inoltre introdotto il divieto di vendita di prodotti usati, rigenerati o riqualificati, ad eccezione dello storico mercatino dell’antiquariato di Borgo Cavour. È confermata la possibilità di utilizzare generatori solo per le attività alimentari non collegate alla rete elettrica. È stato inoltre semplificato l’iter per ottenere l’autorizzazione al commercio itinerante, ora basato su una segnalazione di inizio attività, come previsto dalla normativa regionale.

Ulteriori novità riguardano la possibilità di assegnare posteggi del settore non alimentare agli operatori del settore alimentare, con alcune esclusioni merceologiche, e l’eliminazione dei posteggi per espositori/dimostratori in Piazza Matteotti, ormai non più utilizzati secondo la destinazione originaria. È stato anche stabilito che il mercato non si svolgerà nei giorni del 1° gennaio e del 15 agosto, oltre al già previsto Natale. Infine, viene chiarito che l’attività svolta oltre i limiti dell’area concessa sarà considerata abusiva e soggetta a sanzioni.