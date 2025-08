(ACON) ASSESSTAMENTO. GRUPPO FDI: 5,5 MLN PER AZIONI SUL TERRITORIO

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

Trieste, 1 ago – 'Ambiente, educazione, identit?,

volontariato, salute e cultura le tematiche al centro della

manovra dei meloniani in regione. Con l’approvazione degli

emendamenti al ddl Assestamento 2025-2027 abbiamo dato impulso a

una manovra concreta e ampiamente diffusa sul territorio

regionale, stanziando come gruppo consiliare risorse per un

valore complessivo superiore ai 5 milioni e mezzo di euro’.

Cos?, in una nota, il Gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio

regionale.

‘Fra i vari interventi – spiega il capogruppo Clauio Giacomelli

-, ne ho promosso due strategici nei settori della sostenibilit?

ambientale e dei servizi educativi: con un investimento di 1

milione di euro, verranno assegnati contributi per installare

impianti di climatizzazione nei centri estivi ospitati in edifici

comunali dei capoluoghi delle ex province regionali. Questo per

dare un ambiente pi? confortevole ai minori sia nel mese di

giugno per quegli immobili che ospitano attivit? educative nel

corso dell’anno, sia nei mesi di luglio e agosto durante i centri

estivi. La misura serve anche per dare un ambiente di lavoro

migliore per tutto il personale educativo ed ausiliario che

svolge la sua attivit? lavorativa nei mesi pi? caldi dell’anno’.

‘Inoltre, grazie al nostro stanziamento, i Comuni costieri della

provincia di Trieste potranno installare dispositivi innovativi

in mare capaci di raccogliere in maniera continuativa i rifiuti

di plastica galleggianti nelle acque, anche di grosse dimensioni.

Oltre ad avere una valenza di tutela ambientale – continua

Giacomelli – ? un’azione che migliora la vivibilit? del mare e

nel contempo accresce la qualit? turistica dei territori

costieri’.

‘Tra le mie proposte accolte troviamo l’emendamento per la

valorizzazione delle attivit? istituzionali sul territorio

dell’Unione dei Serbi in Italia, che insieme ad altre comunit?

storiche presenti, ha rappresentato e rappresenta un traino al

benessere della Regione. La Comunit? Serba – conclude Giacomelli

– ? grande esempio non solo di integrazione, ma anche di tutela

di storie, tradizioni e cultura’.

Il presidente della I Commissione, Markus Maurmair, ha invece

posto l’accento sulle politiche per volontariato e identit?.

‘Questa manovra estiva – afferma Maurmair – testimonia la

vicinanza di Fratelli d’Italia alle comunit? locali. Abbiamo

destinato agli alpini 300.000 euro per la manutenzione di baite,

rifugi e capitelli, estendendoli anche ai bivacchi, luoghi che

raccontano la nostra storia e il nostro spirito di solidariet?.

Sempre a sostegno dell’Ana sono stati stanziati ulteriori 585.000

euro sul capitolo per la ristrutturazione delle sedi dei Gruppi,

estendendo tale linea anche alla sostituzione degli infissi’.

‘Inoltre – evidenzia Maurmair – abbiamo rifinanziato con 340.000

euro il capitolo per la concessione di contributi ai Comuni per

iniziative legate al Santo Natale, affinch? si riscopra il valore

dello stare insieme e si rafforzi il senso di comunit?, tanto nei

piccoli quanto nei grandi centri. Molto importante anche il fondo

dedicato alla promozione dei Borghi pi? belli d’Italia,

implementato con 125.000 euro. Vogliamo tutelare le radici,

favorire lo sviluppo turistico delle aree interne e difendere il

patrimonio culturale che ci rende unici’.

Igor Treleani ha incentrato i suoi emendamenti di punta su

cultura e sport.

‘Abbiamo stanziato 310.000 euro per restaurare orologi e

meridiane su campanili e edifici religiosi, strumenti che

scandiscono il tempo delle nostre comunit?, ma che parlano anche

di identit? e continuit? storica. Recuperarli significa

preservare un pezzo di memoria collettiva. In ambito sportivo –

fa sapere Treleani – ho voluto stanziare altri 340.000 euro che

serviranno a scorrere la graduatoria delle domande di

finanziamento per impianti sportivi ad esclusi dal calcio e dal

rugby. Parliamo di realt? spesso meno visibili, ma fondamentali

per l’inclusione e la crescita dei giovani. Ogni euro stanziato ?

una scelta che parla di territorio e futuro.’

Stefano Balloch, presidente della II Commissione, afferma che ‘in

assestamento hanno trovato risposta provvedimenti importanti da

me proposti in lavori d’Aula precedenti e finanziati dalla Giunta

in questa manovra di Assestamento come, ad esempio, il sostegno

alla residenzialit? del personale sanitario o la riqualificazione

di Borgo Stazione di Udine’.

‘Per quanto riguarda i nuovi emendamenti e ordini del giorno

presentati, particolare attenzione – spiega ancora il

consigliere – ? stata posta sugli investimenti relativi alla

promozione e alla valorizzazione dei siti Unesco: infatti ? stato

approvato un ordine del giorno sulla necessit? di completamento

dei lavori del Monastero di Santa Maria in Valle e Tempietto

Longobardo per 10 milioni di euro, entrato a far parte della

World Heritage List nel 2011 quando ricoprivo il ruolo di sindaco

dalla citt? di Cividale del Friuli. Tale finanziamento persegue

il fine di rendere fruibile il monumento,infrastruttura culturale

strategica per la regione e contenitore polifunzionale unico al

mondo nel suo genere’.

Orsola Costanza, a soli due mesi dall’insediamento, ha posto in

essere una serie di interventi capaci di valorizzare progetti

concreti per i cittadini, la cultura, il territorio e la salute.

‘Ho voluto destinare – spiega – 400.000 euro per Pordenone

Capitale italiana della Cultura 2027. Credo nel progetto per la

citt? e per il di intorno e quindi sostenere gli investimenti che

valorizzeranno il tessuto culturale del territorio pordenonese in

modo innovativo, inclusivo e sostenibile penso sia un obiettivo

che possa rimanere duraturo. Il risultato a cui si mira ? quello

di costruire una progettualit? di rete, capace di coinvolgere e

sorprendere ed adeguatamente pubblicizzare gli eventi’.

‘Sempre in tema turistico-culturale – fa sapere Costanza -, per

permettere la crescita dell’attrattivit? della nostra regione, ho

sostenuto con 290.000 euro la promozione, l’organizzazione e la

realizzazione di grandi eventi, tra i quali rientrano il progetto

per le orchestre residenziali giovanili e per i teatri di

montagna, nonch? per l’organizzazione di mostre di rilievo. Altro

importante emendamento ? stato quello con cui ho stanziato

150.000 euro per formazione del personale sanitario e per la

divulgazione all’utenza sul tema della prevenzione, presa in

carico e la terapia per le donne in peri-menopausa e menopausa’.

‘La menopausa – evidenzia l’esponente di FdI – ? una fase

biologica che le donne si trovano ad affrontare: non ? una

malattia da combattere, ma una condizione che pu? portare con s?

diversi effetti collaterali, i quali possono incidere sulla

qualit? della vita, sull’ambiente familiare e lavorativo. ?

necessario divulgare e creare consapevolezza su questo tema e

sulle possibili cure, anche attraverso l’utilizzo di metodi

innovativi, affinch? questo smetta di essere considerato un tab?

e declassato ad un aspetto secondario della salute. L’obiettivo ?

quello di riuscire a creare un servizio strutturato in

collaborazione con Asfo’.

‘Non sono mancati interventi per il volontariato con la

devoluzione di ? 100.000 per le sedi dei gruppi di alpini, con

un’attenzione particolare allo scorrimento delle graduatorie dei

vari bandi per la divulgazione dei vari progetti sociali, per i

giovani, per le attrezzature sportive. Sono stati finanziati

altres? attivit? ed eventi legati al periodo natalizio

-provvedimento tanto voluto da Fratelli d’Italia-, ed ulteriori ?

100.000 sono stati indirizzati per la climatizzazione dei centri

estivi di propriet? comunale, in modo che le possano beneficiare

altres? gli asili che li ospitano. Auspico – il consigliere

Costanza – che con l’accoglimento da parte della Giunta dei miei

emendamenti e dei miei ordini del giorno, anche per la montagna

pordenonese, si possano fare ulteriori passi in avanti in visione

prospettica, in modo che quello che si fa possa rimanere ed

essere utilizzato a lungo’.

‘Quella che abbiamo ottenuto – conclude il Capogruppo Giacomelli

– ? una manovra che prevede azioni capillari e impattanti sui

territori del Friuli Venezia Giulia, interventi mirati e

attuabili, nati dall’ascolto e dalla conoscenza diretta dei

bisogni della cittadinanza, che spaziano su tematiche quali

tradizione e cultura, identit? nazionale, riqualificazione urbana

delle periferie, ambiente, benessere per i pi? fragili e

miglioramento della salute delle donne, fondamento della nostra

societ?. Nessuno slogan, politiche tangibili per la nostra gente’.

