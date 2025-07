GIRONI DIVINI TORNA IN STRADA: ECCO LE DATE

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

*Gironi Divini torna in strada a Tagliacozzo, percorso enogastronomico con

i migliori vini d’Abruzzo e le eccellenze di Venditti Food*

Si sono ufficialmente concluse le selezioni dell’anteprima *Gironi Divini

2025*, che hanno coinvolto oltre 350 vini provenienti da tutta la regione.

Un lavoro capillare e appassionato coordinato dal comunicatore

enogastronomico Franco Santini, che nei prossimi giorni annuncerà l’elenco

dei vini finalisti. Questi saranno i protagonisti delle Finali ufficiali,

in programma da *venerdì 22 a domenica 24 agosto* nello storico Cortile

Nobile di Palazzo Ducale di Tagliacozzo, dove il pubblico di appassionati –

come da tradizione – sarà chiamato ad assaggiare ed eleggere i migliori

vini dell’anno.

L’edizione 2025 segna anche un grande ritorno: dopo cinque anni di

sospensione post-pandemia, *Gironi Divini* torna in strada con un rinnovato

programma di street food di alto livello, pensato per accompagnare al

meglio le degustazioni.

La gestione dell’offerta gastronomica è stata affidata a Venditti Food,

realtà locale d’eccellenza nota per la qualità e l’originalità delle sue

proposte. Due saranno gli spazi dedicati al cibo e al vino.

Via Corrado D’Alessandro si trasformerà in un “viale dei sapori d’Abruzzo”,

uno spazio “pop” e accessibile a tutti, dove protagonista sarà la

pluripremiata porchetta Venditti, insieme a molte altre specialità della

tradizione abruzzese, accompagnate da calici di bianchi, rosati e rossi

regionali.

All’interno del Cortile d’Armi del Palazzo Ducale, invece, prenderà vita

una raffinata “Corte dei Sapori”, con un percorso gourmet più esclusivo e

un’area enoteca dedicata alla migliore produzione vinicola abruzzese, in un

contesto affascinante e riservato.

Questa nuova collaborazione tra Gironi Divini e Venditti Food rappresenta

l’incontro tra due eccellenze locali che, da anni, portano orgogliosamente

il nome della Marsica oltre i confini del territorio.

Come sempre, il servizio dei vini – tanto durante le finali (a numero

chiuso e su prenotazione) quanto lungo le postazioni che si snoderanno

lungo le strade del centro storico di Tagliacozzo – sarà garantito

dall’esperienza e dalla professionalità dei sommelier di AssoMarso,

l’associazione dei sommelier marsicani.

I dettagli del programma 2025, con orari, prenotazioni e modalità di

accesso, saranno pubblicati nei prossimi giorni. Gironi Divini è alle

porte: i vini abruzzesi vi aspettano *venerdì 22, sabato 23 e domenica 24

agosto a Tagliacozzo*.