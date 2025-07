(ARC) Aut. locali: Roberti, da concertazione 500mila euro per campo Zaule

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 Muggia, 30 lug – “Con l’assestamento record approvato la

scorsa settimana, abbiamo garantito in tutto ben 277 milioni di

euro a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia. In

particolare, 116 milioni sono stati destinati agli investimenti,

67 milioni ai progetti di partenariato pubblico-privato e 94

milioni alla realizzazione di opere pubbliche attraverso la

concertazione. Grazie a quest’ultimo strumento, che consente di

individuare rapidamente le reali necessit? di un’amministrazione

locale, sono gi? stati finanziati moltissimi interventi sul

nostro territorio. Nell’ultima manovra estiva sono stati inseriti

anche i 500mila euro necessari per il rifacimento del manto in

erba sintetica dell’impianto sportivo ‘Corrente’ di Zaule. Una

struttura fondamentale per l’attivit? del Muggia 1967, una

societ? in grande crescita che vanta un ottimo settore giovanile

e che coltiva ambizioni importanti”.

Lo ha affermato oggi l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo

Roberti nel corso della conferenza stampa organizzata dal Comune

di Muggia.

“L’attenzione della Regione verso le istanze segnalate

direttamente dalle amministrazioni locali si pu? toccare con