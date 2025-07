NOTA STAMPA. Conclusa l’operazione di enhanced Air Policing in Romania

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

*Conclusa l’operazione di enhanced Air Policing in Romania*

*Il contingente italiano, al termine di quattro mesi di intensa attività

operativa e addestrativa, cede il testimone alle Forze Aeree tedesche*

*Mihail Kogălniceanu, Romania, 23 luglio 2025. *Nella base aerea di Mihail

Kogălniceanu, si è svolta la cerimonia di chiusura dell’operazione “Black

Storm II”, che sancisce il termine delle attività della Task Force Air –

51st Wing.

Il contingente dell’Aeronautica Militare schierato in Romania, nell’ambito

dell’operazione NATO di enhanced Air Policing, ha operato per oltre quattro

mesi con i colleghi della Forțele Aeriene Române per garantire la

sorveglianza dello spazio aereo del Mar Nero.

Alla cerimonia erano presenti il Segretario di Stato alla Difesa rumeno,

On. Sorin-Dan Moldovan, il Generale di Divisione Aerea Enrico Degni in

rappresentanza del Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI),

Generale di Corpo D’Armata Giovanni Maria Iannucci e la Vice Capo Missione

dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest, Cons. Valeria Baistrocchi, a

testimonianza della rilevanza del contributo italiano nel contesto delle

operazioni NATO sul fianco est.

Durante la rotazione, quattro velivoli Eurofighter, rischierati dagli

Stormi della Difesa Aerea, insieme a circa 200 unità provenienti dai

reparti dell’Aeronautica Militare hanno garantito una presenza costante e

reattiva nell’area di operazioni.

Ne è una testimonianza tangibile quanto si è verificato nella notte del 29

aprile, quando i velivoli italiani sono stati coinvolti in un *alpha

scramble* (decollo su allarme) per monitorare il comportamento di un

UAV (*Unmanned

Aerial Vehicle*) russo in prossimità del confine tra Ucraina e Romania. In

coordinazione con gli assetti rumeni, i caccia italiani hanno sorvegliato

il velivolo fino alla cessazione dell’emergenza, assicurando una risposta

tempestiva e calibrata, in linea con le regole di ingaggio dell’Alleanza.

La rotazione italiana è stata caratterizzata anche da un’intensa attività

esercitativa e addestrativa, che si è tradotta in più di 500 ore di volo in

attività congiunte ad altri assetti aerei, terrestri e navali rumeni e

degli altri Paesi NATO presenti nell’area. Inoltre, i velivoli della TFA

51st Wing hanno collaborato con i JTAC (*Joint Terminal Attack Controller*)

dell’Esercito Italiano inquadrati nel NATO Multinational Battle Group

Bulgaria, per simulare attività di attacco al suolo durante la “Dacian

Spring 2025”, la più importante esercitazione NATO sul fianco est, svolta

nel mese di Maggio.

Di grande rilievo, anche il rischieramento operativo presso la base di

Câmpia Turzii, nel nord della Romania, quale parte della c.d. *Agile Combat

Employment*, a testimonianza della capacità di proiezione del contingente.

Degna di nota, per i suoi risvolti operativi, la certificazione della

capacità di “hot refuelling” per gli Eurofighter italiani sulla base di

Mihail Kogălniceanu, che consente di rifornire i velivoli armati al rientro

da una missione operativa senza spegnere i motori, per ridurre i tempi tra

una missione e l’altra e incrementare la prontezza del dispositivo

nazionale rischierato.

Al termine della cerimonia, dopo la consegna delle onorificenze al

personale meritevole, il Generale Degni ha espresso profondo orgoglio, sia

quale rappresentante del COVI sia come Ufficiale dell’Aeronautica Militare,

per il lavoro svolto da tutto il personale della Task Force Air 51st Wing,

sottolineando che l’impegno dimostrato in questi mesi è un’eccellenza

operativa e un motivo di prestigio per la Difesa, confermando l’Italia

quale baluardo della difesa del fianco est della NATO.

L’Aeronautica Militare partecipa alle attività in Romania con assetti che,

per gli aspetti nazionali, operano sotto direzione e coordinamento del

Comando Operativo di Vertice Interforze mentre, per le attività operative,

sono trasferiti sotto il controllo del Combined Air Operation Center NATO

di Torrejon.

