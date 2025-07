CONTIENE FOTO# TIVOLI – TROVATO IN POSSESSO DI ARMA CLANDESTINA E VARIE MUNIZIONI. CARABINIERI ARRESTANO 42ENNE.

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Tivoli

COMUNICATO STAMPA

TIVOLI – TROVATO IN POSSESSO DI ARMA CLANDESTINA E VARIE MUNIZIONI.

CARABINIERI ARRESTANO 42ENNE.

TIVOLI – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi

presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento –

indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con

sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito che giovedì, i Carabinieri della Sezione

Operativa della Compagnia Carabinieri di Tivoli, nel corso di un mirato

servizio, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 42 anni per

illecita detenzione di arma clandestina. In particolare i militari, a

seguito di una perquisizione domiciliare all’interno di un casolare in

campagna, hanno trovato l’uomo in possesso di un fucile da caccia mono canna

cal. 12 con matricola parzialmente alterata, non censita, nonché 80 cartucce

cal. 12, di cui 25 risultate non di libera vendita. L’arrestato, al termine

delle formalità di rito è stato tradotto presso il proprio domicilio in

attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Tivoli.

290725

