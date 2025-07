(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 Blocco moto, Di Rubba (Lega): “Primo risultato importante. Pronti a nuove iniziative per fermare le follie ideologiche”

Milano, 29 lug. – “Il posticipo di un anno del blocco per le moto Euro 0, 1 e 2 annunciato nelle ultime ore dal Comune di Milano è un primo risultato importante, ottenuto grazie all’impegno dei consiglieri comunali della Lega e alle pressioni portate avanti in sede di bilancio. Ma il lavoro non si ferma qui: andiamo avanti con determinazione per fermare una volta per tutte le follie ideologiche e punitive che colpiscono ingiustamente migliaia di cittadini. La Lega ha sostenuto fin dall’inizio la battaglia del Comitato Motori Divieto, che ieri ha portato la propria voce al convegno Milano Futura con Matteo Salvini e altri rappresentanti di categoria. Categorie fortemente penalizzate dalle scelte dell’attuale amministrazione, che oggi chiedono ascolto, buonsenso e soluzioni concrete. Proprio grazie al lavoro e alla voce del comitato è stato possibile ottenere un primo passo indietro da parte del Comune. Ma non ci accontentiamo: insieme a loro stiamo lavorando ad una grande iniziativa che verrà annunciata nei prossimi giorni e coinvolgerà tutta la Lombardia per dire basta ai divieti senza logica e ribadire il diritto alla mobilità per migliaia di cittadini”.

Così in una nota Alberto Di Rubba, responsabile Automotive della Lega.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier