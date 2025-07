(ACON) CONSULTORI. PELLEGRINO (AVS): PRIMI 50 ANNI, CONQUISTA DA DIFENDERE

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

Trieste, 29 lug –

50? anniversario della legge n. 405/1975, che ha istituito i

consultori familiari in Italia, una conquista storica dei

movimenti femministi e un pilastro della sanit? territoriale”,

ricorda in una nota Serena Pellegrino, consigliera regionale di

Alleanza Verdi e Sinistra.

“I consultori familiari sono stati e restano un’eccellenza della

sanit? pubblica, un punto di riferimento per la salute sessuale,

riproduttiva e psicologica, nonch? un presidio fondamentale

contro la violenza di genere”, dichiara ancora la consigliera.

“Tuttavia, anche nella nostra regione, assistiamo a un grave

depotenziamento: la chiusura di due dei quattro consultori

triestini, quelli di San Giacomo e San Giovanni, decisa

dall’Asugi a gennaio 2024, ha dimezzato l’offerta di servizi in

una citt? che, con 200mila abitanti, necessiterebbe di almeno

dieci consultori per rispondere adeguatamente ai bisogni della

popolazione”, aggiunge Pellegrino.

“La chiusura delle sedi di via San Marco e via Sai, avvenuta

senza adeguato preavviso e senza un confronto reale con la

cittadinanza e il Comitato di partecipazione per i consultori, ha

lasciato i quartieri popolari privi di presidi essenziali,

aumentando il disagio e allungando le liste d’attesa per visite

ginecologiche e altri servizi. Questa non ? una riorganizzazione,

ma un taglio netto che compromette l’accesso a servizi di

prossimit?, fondamentali per la salute e il benessere della

comunit?”, spiega ancora la consigliera rosso-verde.

“I consultori sono un patrimonio collettivo che va difeso e

potenziato, non smantellato. Non possiamo permetterci di perdere

ci? che abbiamo conquistato: i diritti non sono mai acquisiti per

sempre, vanno protetti ogni giorno”, conclude Pellegrino.

