(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 Servizio ad “alto impatto”, sequestri e sanzioni

Servizio “ad alto impatto” nel fine settimana ad Anzio, in collaborazione tra la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Anzio, la Asl e l’ispettorato del lavoro.

I controlli si sono concentrati su locali commerciali presenti in città, in particolare nella zona della movida. Le operazioni si sono svolte con la collaborazione delle unità cinofile della Polizia di Stato.

Le operazioni si sono concluse con il sequestro di diverse sostanze stupefacenti, con sanzioni amministrative relative alle condizioni igieniche dei locali e a violazioni riguardanti il lavoro sommerso; in aggiunta a 11 sanzioni al codice della strada e a 42 accertamenti con etilometro effettuati dalla polizia locale.Anzio, 28 luglio 2025