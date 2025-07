(ACON) ASSESTAMENTO. CAPOZZI(M5S): SU 47 NOSTRE PROPOSTE, SOLO 2 ACCOLTE

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 (ACON) Trieste, 28 lug – “Solo due istanze pienamente recepite

rispetto alle 47 da noi complessivamente presentate. Una

sproporzione enorme, evidente e ben poco soddisfacente che,

nonostante tutto, non ha cambiato di una virgola il nostro

atteggiamento sempre propositivo e collaborativo. Mettendo a

tacere ancora una volta la sterile abitudine da parte di qualcuno

nel tacciarci, ideologicamente, come quelli del ‘no a

prescindere'”.

Lo rimarca, attraverso una nota stampa di fine assestamento

estivo, la consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5

Stelle), a margine della maratona dedicata dall’Assemblea

legislativa del Friuli Venezia Giuli all’esame dei documenti

finanziari.

“Numerosi sono certamente stati gli interventi condivisibili, lo

abbiamo ripetuto pi? volte nel corso della discussione. Il mio

pensiero – aggiunge l’esponente pentastellata, aggiungendo di

aver comunque apprezzato l’accoglimento di alcune sue proposte –

va, per esempio, ai contributi al fondo di rotazione per

sostenere le nostre imprese, uniti a quelli per il fotovoltaico

ai privati, ai fondi per la procreazione medicalmente assistita,

a quelli per la riqualificazione urbana di borgo stazione a Udine

o allo stanziamento per il comparto unico. Senza dimenticare le

risorse a vantaggio dei nostri pensionati che, grazie anche alle

nostre osservazioni, vedono ora allargarsi la platea dei

beneficiari”.

“Siamo ovviamente consapevoli che l’aumento del costo della vita,

unito a difficolt? lavorative e stipendi comunque bassi, sta

mettendo in crisi molte famiglie. Per questo motivo – precisa

Capozzi – avevamo auspicato l’introduzione di una misura di

sostegno, simile al reddito di cittadinanza. Avremmo anche

desiderato sostenere le famiglie con agevolazioni ulteriori per

l’accesso alla refezione scolastica, attraverso il trasporto

pubblico dei nostri studenti. Aggiungendo alla lista dei

provvedimenti inutilmente desiderati anche gli interventi rivolti

al tema della sicurezza cibernetica per un uso responsabile delle

tecnologie digitali. Inoltre, avevamo suggerito la rimodulazione

delle aliquote Irpef che, di fatto, vedono la Flat tax regionale

applicata, giacch? emerge la medesima aliquota per tutti i

redditi superiori ai 15mila euro, senza la progressione fiscale

prevista dalla Costituzione”.

“Tra gli obiettivi che ritenevamo importanti va anche inserita

l’introduzione di un tetto alla rivalutazione dei vitalizi degli

ex consiglieri regionali. Tuttavia, non ? emersa la volont?

politica – sottolinea la rappresentante del M5S – di porre un

limite a una questione che costituisce, a tutti gli effetti,

un’ingiustizia sociale. Volevamo altres? irrobustire i capitoli

per il contrasto all’usura e al gioco patologico; sognavamo

tutele maggiori a favore delle donne affette da fibromialgia, da

endometriosi, nonch? da patologie e disfunzioni del ciclo

mestruale, per contrastare gli effetti discriminatori che le

stesse subiscono in ambito scolastico, formativo e lavorativo.

Avremmo voluto destinare solidi contributi a sostegno

dell’imprenditoria giovanile, soprattutto per incentivare il

ritorno dei nostri giovani sul territorio”.

“Avremmo anche ambito – conclude Capozzi, completando l’elenco

delle istanze pentastellate non recepite dall’Esecutivo regionale

– di ottenere l’assicurazione di maggiori competenze per i nostri

dipendenti non solo del comparto unico, insieme a garanzie per la

prevenzione e il contrasto dell’utilizzo improprio di prodotti

fitosanitari e per il monitoraggio ai Pfas. Abbiamo puntato anche

alla riqualificazione di alcuni luoghi di interesse pubblico,

come le Terme romane e il sito Locus Timavi di Monfalcone, senza

dimenticare la copertura della differenza finanziaria prevista in

seguito all’aumento delle spese per l’intervento al faro Rosso di

Lignano Sabbiadoro, il cui pontile era stato danneggiato dagli

eventi calamitosi del novembre 2023”.

