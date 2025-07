(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

28 lug – "Ognuno di noi ? legato al proprio piccolo

paese, e momenti come questo ci ricordano quanto sia bello vivere

lo spirito di comunit?, riconoscersi, parlarsi, incontrarsi. Oggi

il concetto di piazza ? cambiato: un tempo era il cuore del

paese, oggi spesso questo ruolo lo svolgono gli impianti

sportivi, che diventano luoghi di incontro tra famiglie, tra

genitori e giovani”.

Lo ha detto il vice governatore con delega a Cultura e sport

Mario Anzil intervenuto stasera a Carpacco di Dignano per

l’inaugurazione del rinnovato campo di tennis della localit? sul

Tagliamento. Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli

altri, il sindaco Giambattista Turridano, il coordinatore del

progetto per conto dell’Ars Carpacco, Filippo Bisaro, la

presidente della Proloco Carpacco Micaela Picco e il presidente

dell’Ars Carpacco, Enrico Di Stefano.

“Lo sport ? un grande veicolo di valori e il rinnovato campo da

tennis di Carpacco ne ? un esempio. Ma non ? tanto la struttura

in s? a essere bella, quanto ci? che rappresenta: grazie

all’impegno dei volontari e al senso di appartenenza che sanno

coltivare, oggi Carpacco ? un po’ pi? bello di ieri” ha

proseguito Anzil.

L’intervento di manutenzione ordinaria ha restituito alla

comunit? un’area moderna, sicura e pienamente fruibile per

diverse attivit?. I lavori – promossi e coordinati dall’Ars