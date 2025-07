(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 Vocaturi (Agrocepi): Il “Cirò Classico” è ufficialmente DOP

Un riconoscimento europeo che premia la viticoltura calabrese e rafforza l’impegno di Agrocepi per le eccellenze italiane

È con grande soddisfazione che si accoglie il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) al “Cirò Classico” da parte della Commissione Europea. Questo importante risultato sancisce ufficialmente l’ingresso di uno dei vini più rappresentativi della Calabria tra le eccellenze agroalimentari tutelate a livello europeo, confermando la qualità del lavoro svolto nel tempo dai produttori e dalle imprese del territorio.

Il “Cirò Classico” è prodotto nei comuni di Cirò e Cirò Marina, in provincia di Crotone, ed è espressione di una tradizione vitivinicola millenaria. Il vino nasce principalmente dal vitigno Gaglioppo, che interpreta al meglio le peculiarità pedoclimatiche dell’area, restituendo un prodotto di alta qualità: rosso rubino intenso, dal profumo armonico e dal gusto vellutato, caratteristiche che lo rendono un vino fortemente identitario.

Il riconoscimento ottenuto rappresenta un importante traguardo per l’intero comparto agricolo e vitivinicolo regionale, e allo stesso tempo una significativa opportunità per consolidare il posizionamento del vino calabrese sui mercati nazionali e internazionali.

Cristian Raoul Vocaturi, Vicepresidente Vicario Nazionale Agrocepi e Coordinatore Regionale Agrocepi Calabria, esprime il proprio apprezzamento a tutti gli attori che hanno contribuito a questo risultato, sottolineando come il riconoscimento rappresenti una tappa fondamentale per la valorizzazione del patrimonio agricolo calabrese. Agrocepi conferma il proprio impegno nel sostenere le produzioni di qualità e nello sviluppo di filiere sostenibili, moderne e orientate all’internazionalizzazione.

Il disciplinare di produzione del Cirò Classico DOP è consultabile sul sito ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

Per Agrocepi, questo riconoscimento è un’ulteriore conferma della necessità di investire in tutela, promozione e valorizzazione delle eccellenze italiane, attraverso azioni concrete a sostegno del mondo produttivo agricolo.